Οι πρώτες επίσημες φωτογραφίες της Infanta Sofia στη Λισαβόνα

Το φετινό φθινόπωρο βρίσκει την Infanta Sofia στη Λισαβόνα. Η μικρότερη κόρη του βασιλιά Felipe και της βασίλισσας Letizia συνεχίζει τις σπουδές της στην πορτογαλική πόλη και μια νέα καθημερινότητα την περιμένει. Έχουμε ήδη μια πρώτη εικόνα για το πώς θα είναι η νέα φοιτητική κατοικία της αλλά και η μποέμικη γειτονιά που θα εγκατασταθεί, το Chiado.

Για τους βασιλικούς θαυμαστές των Ισπανών όμως υπάρχει και φωτογραφικό υλικό από τις πρώτες μέρες της Infanta Sofia στο Forward College, όπου σπουδάζει Πολιτικές Επιστήμες.

Πρόκειται για επτά εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και προσφέρουν ένα τέλειο ταξίδι στη νέα της ζωή. Την βλέπουμε σε εμβληματικά μέρη, όπως το Μοναστήρι των Ιερονυμιτών, αλλά και να περπατά και να γελάει με τους νέους της συμφοιτητές δείχνοντας πως είναι πλήρως ενσωματωμένη και απολαμβάνει την πανεπιστημιακή περιπέτεια.

Το στιλ της εγγονής της βασίλισσας Σοφίας για αυτή τη νέα φάση είναι από μόνο του ένα μήνυμα. Τζιν, απλά μπλουζάκια και ένα κόκκινο πλεκτό μπουφάν. Απλά και άνετα ρούχα που επιλέγει κάθε κορίτσι στην ηλικία της που φανερώνουν ότι επιλέγει να περάσει απαρατήρητη. Η Infanta Sofia φαίνεται να θέλει να επικεντρωθεί σε αυτό που έχει σημασία: τις σπουδές και τις φιλίες.

Βέβαια, ο ρόλος της απαιτεί επίσης να είναι παρούσα σε σημαντικές στιγμές παρά την εξασφάλιση του προσωπικού της χώρου. Είναι άλλωστε το στήριγμα της αδερφής της και μελλοντικής βασίλισσας, Leonor.