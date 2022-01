Η Emma Thompson πιστεύει ότι οι πλαστικές επεμβάσεις είναι "μια μορφή συλλογικής ψύχωσης"

Η Emma Thompson όχι μόνο δεν σκοπεύει να κάνει κάποια πλαστική επέμβαση αλλά πιστεύει ότι είναι εντελώς αφύσικο κάποιος να αλλάξει το πρόσωπό του.

Η 62χρονη ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στην ταινία ‘Good Luck to You, Leo Grande’ για μια χήρα που προσλαμβάνει έναν συνοδοό κυριών για να εξερευνήσει πτυχές της σεξουαλικότητάς της που της έλειπαν από τον γάμο της, έδωσε με αφορμή την ταινία μια συνέντευξη στo The Wrap για το πως είναι να είναι σταρ του Hollywood στα 60 της.

Μιλώντας για τα πρότυπα ομορφιάς και τις πλαστικές επεμβάσεις, η ηθοποιός είπε ότι είναι εναντίον κάθε επέμβασης: "Γιατί να το κάνεις αυτό στον εαυτό σου, δεν το καταλαβαίνω. Ειλικρινά πιστεύω ότι το να κόβεις κομμάτια από εσένα για να τα βάλεις αλλού για να αποφύγεις να δείχνεις ότι σου συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, που είναι ότι μεγαλώνεις, κάτι που είναι εντελώς φυσικό, είναι μια μορφή συλλογικής ψύχωσης. Πραγματικά πιστεύω ότι είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα για να κάνει κανείς".

Όπως είπε η ηθοποιός, πάντα είχε αυτή την άποψη πολύ πριν φτάσει σε ηλικία που οι περισσότεροι επιλέγουν να κάνουν lifting προσώπου: "Πάντα το πίστευα αυτό. Ήμουν πάντα μαχητική φεμινίστρια όσον αφορά στα γυναικεία σώματα και τι έχει συμβεί σε αυτά. Τι μας έχουν πει να περιμένουμε από τους εαυτούς μας, τι μας έχουν πει να κάνουμε στους εαυτούς μας", είπε.

Η ηθοποιός που εμφανίζεται εντελώς γυμνή στη νέα της ταινία, είπε, μάλιστα, ότι ένας από τους μεγάλους θριάμβους της ταινίας που έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ κινηματογράφου Sundance είναι ότι "παρουσιάζει το σώμα που δεν έχει κάνει θεραπείες". Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν δυσκολεύτηκε να εμφανιστεί στα 62 τους εντελώς γυμνή: "είναι μια πρόκληση. Τίποτα δεν έχει αλλάξει όσον αφορά στις απαίσιες απαιτήσεις που έχουν από τις γυναίκες τόσο στον πραγματικό κόσμο αλλά και στην υποκριτική. Αυτό που πρέπει να είσαι αδύνατη είναι ακόμα όπως ήταν πάντα και στην πραγματικότητα κατά κάποιο τρόπο νομίζω ότι είναι χειρότερο τώρα".