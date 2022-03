Sarah Jessica Parker | Η σπάνια εμφάνιση των 12χρονων διδύμων, Marion και Tabitha, στην πρεμιέρα των γονιών τους

Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της Broadway παράστασης της Sarah Jessica Parker και του Matthew Broderick στο θέατρο Hudson στη Νέα Υόρκη, όπου έδωσαν το παρών διάσημοι ηθοποιοί αλλά και τρεις ξεχωριστοί καλεσμένοι που τράβηξαν τα βλέμματα και συγκέντρωσαν τα περισσότερα φωτογραφικά κλικ.

Ο λόγος για τα τρία παιδιά του διάσημου ζευγαριού, που σπάνια κάνουν εμφανίσεις με τους γονείς τους. Πιο αναλυτικά, ο 19χρονος James και οι 12χρονες δίδυμες, Tabitha και Marion, εμφανίστηκαν στο κόκκινο χαλί, χωρίς τη "σκιά" των Parker και Broderick, με τους παπαράτσι να τους φωτογραφίζουν μόνους τους.

Όπως βλέπουμε, ο μεγαλύτερος γιος του δημοφιλούς ζευγαριού- που πρωταγωνιστεί ξανά μαζί στη σκηνή 26 χρόνια μετά- επέλεξε να φορέσει ένα μαύρο κοστούμι, ιδανικό για την περίσταση. Όσο για τις δίδυμες, η Marion φόρεσε ένα ροζ τούλινο φόρεμα, ενώ η Tabitha επέλεξε ένα μαύρο δερμάτινο φόρεμα, αποδεικνύοντας πως έχουν πολύ διαφορετικές προσωπικότητες.

Αυτή ήταν μία πολύ σπάνια εμφάνιση των παιδιών τους, καθώς οι διάσημοι γονείς δεν προωθούν την υπερπροβολή τους, προσπαθώντας να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά τους. Πρόσφατα, ο James είχε κάνει μία ακόμη εμφάνιση στην επίσημη πρεμιέρα του "And Just Like That", συνοδεύοντας τους γονείς του τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η Parker, η οποία εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί της θεατρικής παράστασης με ένα φόρεμα του σχεδιαστή Prabal Gurung, ανέβασε λίγο πριν φτάσει στο θέατρο μία φωτογραφία της για να κάνει sneak peek την εντυπωσιακή δημιουργία.