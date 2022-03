Sarah Jessica Parker - Matthew Broderick | Η εντυπωσιακή εμφάνιση του ζευγαριού στην πρεμιέρα του θεατρικού τους

Τι κι αν ο κορονοϊός καθυστέρησε δύο χρονιά την κοινή τους παράσταση, η Sarah Jessica Parker και ο σύζυγός της, Matthew Broderick, περίμεναν υπομονετικά μέχρι τη στιγμή που θα μπορούσαν να βρεθούν ξανά επί σκηνής. Και η στιγμή αυτή έφτασε, αφού χθες έλαβε χώρα η πρεμιέρα του broadway θεατρικού τους "Plaza Suite" του συγγραφέα Neil Simon.

Οι δυο τους εμφανίστηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί στο θέατρο Hudson, όπου θα παρουσιάζεται η παράσταση μέχρι τις 26 Ιουνίου, χαρίζοντας εντυπωσιακά στιγμιότυπα στους παπαράτσι που βρέθηκαν εκεί με αφορμή τη βραδιά. Ειδικότερα, η πρωταγωνίστρια του Sex and the City επέλεξε να φορέσει μία δημιουργία του σχεδιαστή και φίλου της, Prabal Gurung, την οποία παρουσίασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πριν κάνει την επίσημη αποκάλυψη του κομματιού στην εκδήλωση.

"Απλά περιμένετε να δείτε το μπροστινό μέρος. Δεν υπάρχουν λόγια αυτή τη στιγμή. Είμαι σίγουρη πως θα βγουν αργότερα. Τα λέμε στη Σουίτα 719", έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας πριν φύγει για το θέατρο. Πιο αναλυτικά, το φόρεμά της αποτελούνταν από μεταξένιο κρεπ ύφασμα στην απόχρωση που ο σχεδιαστής περιέγραψε ως "το ροζ της Νέας Υόρκης" και μία ακόμα στρώση από κεντημένες αστραφτερές λεπτομέρειες που απογείωναν το αποτέλεσμα.

Getty Images

"Μία στιγμή στη Νέα Υόρκη. 'Ενα είδωλο της Νέας Υόρκης με το ροζ της Νέας Υόρκης. Σήμερα με τη μία και μοναδική SJP. Σε αγαπώ πολύ. Ευγνώμων γι'αυτή τη στιγμή, για εσένα και τη φιλία μας. Καλή τύχη. Ανυπομονώ για την παράσταση σήμερα", έγραψε ο σχεδιαστής στη λεζάντας της φωτογραφίας που ο ίδιος ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram.

Φυσικά, η Parker συνοδεύτηκε στο κόκκινο χαλί από τον σύζυγό και συμπρωταγωνιστή της, Matthew Broderick, ο οποίος επέλεξε να φορέσει ένα σκούρο κοστούμι με μία πράσινη γραβάτα.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η ηθοποιός ευχαρίστησε το κοινό, σημειώνοντας πως : "πολλοί από εσάς περιμένατε δύο χρόνια για την επιστροφή του θεάτρου. Περιμέναμε και υπήρξατε υπομονετικοί και αισιόδοξοι με ενθουσιασμό και απλά θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε επειδή κάνοντας αυτό, υποστηρίξατε ολόκληρη την κοινότητα του θεάτρου και αυτό σημαίνει όλους τους ανθρώπους που δεν βλέπετε πίσω και όλους τους ανθρώπους που γνωρίσατε μπροστά".

Η Sarah Jessica Parker και ο Matthew Broderick συναντώνται ξανά στη σκηνή μετά από 26 χρόνια που είχαν συμπρωταγωνιστήσει στην παράσταση "How to Succeed in Business Without Really Trying".