Η Sarah Jessica Parker σε ρόλο εκδότριας - Η νέα σελίδα στην καριέρα της

Το όνομα της Sarah Jessica Parker μπορεί να έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη μόδα χάρη στο τηλεοπτικό της alter ego, Carrie Bradshaw, από τη σειρά Sex and the City, όμως το δικό της πραγματικό πάθος δεν είναι άλλο από τα βιβλία.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο φωτογραφικός φακός την έχει απαθανατίσει στη Νέα Υόρκη να διαβάζει το βιβλίο της, ενώ στο παρελθόν είχε δημιουργήσει τη δική της λέσχη βιβλίου. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του reboot σόου, "And Just Like That", η ίδια συχνά μοιραζόταν στο Instagram, τα βιβλία που της κρατούσαν συντροφιά. Πρόσφατα, ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τον εκδοτικό οίκο Zando, ιδρύοντας το brand, SJP Lit, μέσα από το οποίο η ηθοποιός θα βρίσκει ιστορίες που τη συγκινούν, βιβλία που πιστεύει πως θα μιλήσουν στην καρδιά των αναγνωστών.

"Ένα ολοκαίνουριο αποτύπωμα αφιερωμένο στην έκδοση βιβλίων που θα απαθανατίσει τη σύγχρονη φαντασία. Δεν κρύβω την αφοσίωσή μου στα βιβλία, τον απαραίτητο ρόλο που παίζουν στη ζωή μου και τον απεριόριστο θαυμασμό που έχω για τους συγγραφείς", έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησή της, ανακοινώνοντας τα ευχάριστα.

Στην ουσία, όπως δήλωσε η Molly Stern, η CEO του εκδοτικού οίκου Zando, με την οποία η Parker έχει συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν, η ηθοποιός θα εμπλακεί αρκετά στη διαδικασία της έκδοσης, από την επιλογή και την απόκτηση του σχεδιασμού του εξωφύλλου, μέχρι τη διάθεση αυτού στην αγορά. "Το αυθεντικό πάθος της Sarah Jessica και η αφοσίωσή της στα βιβλία ήταν πάντα πηγή βαθιάς έμπνευσης για εμένα και καθοδήγηση για την αποστολή του Zando. Διαβάζοντας, ανακαλύπτοντας και συζητώντας συναρπαστικές νέες φωνές μαζί της είναι μία από τις σπουδαιότερες απολαύσεις στη ζωή. Η Sarah Jessica είναι ένα σημαντικό κομμάτι του DNA του Zando και είμαι περήφανη να μπορώ να χτίσω και εκδόσω βιβλία ξανά μαζί της", δήλωσε η Stern.

Όπως δήλωσαν από κοινού, μέσω του SJP Lit, θα προσπαθήσουν να βρουν συναρπαστικές, διαχυτικές ιστορίες που θα σε κάνουν να προβληματιστείς, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν φωνές από τον παγκόσμιο χάρτη, που δεν έχουν λάβει την προβολή που τους αξίζει.