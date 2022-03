O Oscar de la Renta δημοπρατεί το φόρεμα της Sarah Jessica Parker από την πρεμιέρα του "And Just Like That..."

Μία πρωτοβουλία με καλό σκοπό είναι αυτή που ανέλαβε ο οίκος Oscar de la Renta σε συνεργασία με την ηθοποιό Sarah Jessica Parker: έβγαλε σε δημοπρασία το φόρεμα που εκείνη φόρεσε την πρεμιέρα του "And Just Like That..." τα έσοδα της οποίας θα πάνε στη UNICEF. Η δημοπρασία βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω της resale πλατφόρμας Encore, που βρίσκει κανείς στο σάιτ του οίκου, και ήδη η τιμή εκκίνησης για την εξαγορά του φορέματος είναι τα 5.000 δολάρια. Η δημοπρασία θα διαρκέσει ως τις 31 Μαρτίου.

Το υπέροχο φόρεμα με το οποίο η Parker εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του reboot της σειράς "SATC" στη Νέα Υόρκη, τον Δεκέμβριο του 2021, δημιουργήθηκε στο ατελιέ του οίκου Oscar de la Renta στη Νέα Υόρκη από μεταξωτό σιφόν σε γκρι χρώμα με κεντημένα στο χέρι σχέδια από μανόλια και μία ροζ τούλινη φούστα που ξεχωρίσει από μέσα. Το φόρεμα είναι σε άριστη κατάσταση, όπως ενημερώνει ο οίκος, και το μέγεθός του ανταποκρίνεται στα νούμερα XS και S.

Getty Images

"Ήταν προνόμιο να φορέσω αυτό το φόρεμα στην πρεμιέρα του ‘And Just Like That’ τον περασμένο Δεκέμβριο, και αισθάνομαι ταπεινοφροσύνη και τιμή που συνεργάζομαι με τους φίλους μου στον Oscar de la Renta για να το βγάλουμε σε δημοπρασία μέσω του Encore. Όλα τα έσοδα από τη δημοπρασία θα δοθούν στη UNICEF, έναν οργανισμό που αισθάνομαι ότι πρέπει να στηρίξουμε τώρα περισσότερο από ποτέ λόγω των γεωπολιτικών διαμαχών και των άμεσων και αυξανόμενων απειλών που βάζουν σε κίνδυνο τόσα αθώα παιδιά. Μοιάζει ουσιαστικό να πω αντίο στο φόρεμα αυτή τη χρονιά και αναμένω να δω σε ποια ντουλάπα για καταλήξει", δήλωσε η Parker.

Ο οίκος Oscar de la Renta εγκαινίασε το "Encore", τη resale πλατφόρμα του, τον Νοέμβριο του 2021 και σ' αυτή μπορεί να ανακαλύψει κανείς vintage δημιουργίες από παλαιότερες collections και runway looks. Μάλιστα, ο οίκος αξιοποιεί την πλατφόρμα για να προσφέρει κοινωφελές έργο, προτρέποντας όσους μεταπωλούν παλαιότερες δημιουργίες του αντί αντί να λάβουν χρήματα ή πίστωση για αγορές σε κάποιο κατάστημα, να προχωρήσουν σε δωρεά σε κάποια από τα φιλανθρωπικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται όπως το Habitat for Humanity και το World Central Kitchen.

*Ανακαλύψτε τη δημοπρασία εδώ.