Πρίγκιπας William | Τι πραγματικά πιστεύει για τη μητέρα της Kate Middleton

Η πρόσφατη μετακόμιση της οικογένειας του πρίγκιπα William και της Kate Middleton στο Adelaide Cottage δεν έδειξε μόνο την αδυναμία που είχε το ζευγάρι στη βασίλισσα Ελισάβετ, καθώς ήθελε να βρίσκεται κοντά της, αλλά και την ιδιαίτερη σχέση που έχει ο πρίγκιπας της Ουαλίας με την πεθερά του, Carole Middleton.

Ειδικότερα, το νέο σπίτι των Wales δεν βρίσκεται μόνο 10 λεπτά από το Κάστρο του Windsor, το οποίο είχε ορίσει ως μόνιμη κατοικία η εκλίπουσα μονάρχης, αλλά και αρκετά κοντά στο σπίτι των γονιών της Middleton.

Πιο αναλυτικά, η βασιλική ανταποκρίτρια Rachael Andrews, που διατηρεί το podcast "Keeping Up With The Windsors" μίλησε σε γνωστό περιοδικό σχετικά με τη σχέση που έχει ο πρίγκιπας William με τη μητέρα της συζύγου του. Όπως εξήγησε, "ο πρίγκιπας της Ουαλίας στηρίζεται στην Carole την οποία έχει ως μητρικό πρότυπο με αφορμή την απουσία της πριγκίπισσας Diana, που σκοτώθηκε το 1997".

"Φυσικά, έχασε τη Diana όταν ήταν πολύ μικρός και πιθανώς εκτιμά την Carole γιατί του έχει λείψει η μητρική φιγούρα για τόσο στη ζωή του. Με την Carole και τον Michael έχει ανθρώπους τους οποίους εμπιστεύεται, που δεν ανήκουν στη μοναρχία", σημείωσε η Andrews.

Από την άλλη, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου έχει ως πρότυπο τους γονείς της Kate, καθώς για εκείνον αποτελεί πηγή έμπνευσης ο τρόπος με τον οποίο έχουν μεγαλώσει τη σύζυγό του και τα αδέρφια της, Pippa και James. "Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια πως τα πηγαίνει πολύ καλά μαζί τους", δήλωσε η Andrews. Μην ξεχνάμε πως ο πρίγκιπας William τούς γνωρίζει από τα φοιτητικά του χρόνια. "Θαυμάζει τον τρόπο που η Carole και ο Michael μεγάλωσαν την Catherine, την Pippa και τον James και αυτό φαίνεται να αντανακλάται στον τρόπο που ο William είναι ένας προσγειωμένος πατέρας σήμερα", είπε χαρακτηριστικά.