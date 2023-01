Ποιος θα είναι ο ρόλος των George, Charlotte και Louis στην τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου

Πριν από μία εβδομάδα το Παλάτι ανακοίνωσε τα σχέδια για την τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου που θα λάβει χώρα τον ερχόμενο Μάιο και θα διαρκέσει 3 ημέρες. Πιο αναλυτικά, σύσσωμη η οικογένεια θα δώσει το παρών - χωρίς να γνωρίζουμε αν ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle θα ταξιδέψουν στην Αγγλία για το σημαντικό γεγονός - με τους Waleses να λαμβάνουν σημαντική θέση στους εορτασμούς.

Οι πρίγκιπες George και Louis και η πριγκίπισσα Charlotte αποτελούν τους διαδόχους του βρετανικού θρόνου, επομένως είναι επόμενο να έχουν μεγάλη προβολή εκείνες τις ημέρες. Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο αν ο Louis θα λάβει μέρος στα επίσημα events, εξαιτίας της μικρής του ηλικίας. Σίγουρα, όμως η οικογένεια θα είναι παρούσα στη μεγάλη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, όπου θα εμφανιστούν παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνες.

Σύμφωνα με τη βασιλική βιογράφο, Katie Nicholl, η οικογένεια των Waleses θα έχει μεγάλη προβολή τις ημέρες της στέψης, καθώς όπως υπογραμμίζει στο βιβλίο της, "New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown", με αυτό τον τρόπο θα δοθεί μεγάλη σημασία στη σειρά διαδοχής.

"Όσο ο κόσμος θα συνειδητοποιήσει τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, προσοχή θα δοθεί στη στέψη του βασιλιά Καρόλου, που αναμένεται να λάβει χώρα την άνοιξη ή αρχές καλοκαιριού", είχε γράψει πριν από κάποιους μήνες, πριν την ανακοίνωση της ημερομηνίας. Όπως ανέφερε, "τι γνωρίζουμε για τα σχέδια της στέψης; Αναμένεται να είναι μικρότερη και λιγότερο δαπανηρή από της μητέρας του και ο νέος βασιλιάς θέλει το κοινό να παρακολουθήσει την εμπειρία όπως θα κάνουν την άνοδό του. Η τελετή θα υπογραμμίσει τη σειρά διαδοχής, με τον William, την Kate και τα παιδιά τους να εμφανιστούν περισσότερο από άλλα μέλη της οικογένειας".