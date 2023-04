Βarbra Streisand | Ο απελπισμένος (και ανεκπλήρωτος) έρωτάς της για τον Robert Redford

Τα "Καλύτερα μας χρόνια” έκαναν πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1973 και θεωρείται πια, μία από τις "κλασικές και σπουδαίες ρομαντικές ταινίες όλων των εποχών”. Είναι και η ταινία που καθιέρωσε τον Robert Redford ως το "απόλυτο sex symbol”.

H απομυθοποίηση

50 χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας και ενώ και οι δύο ηθοποιοί έχουν περάσει τα 80, ένα νέο βιβλίο φέρνει στο φως της δημοσιότητας το άγνωστο παρασκήνιο της συνεργασίας εκείνης και δίνει λεπτομέρειες που "καταρρίπτει” όσα πιστεύαμε και εισπράτταμε ως θεατές για το πρωταγωνιστικό ζευγάρι, που θεωρείται ως ένα από τα κλασικά κινηματογραφικά ζευγάρια όλων των εποχών.

Η Daily Mail, επικαλούμενη το βιβλίο του κριτικού θεάτρου Robert Hofler, "The Way They Were: How Epic Battles and Bruised Egos Bought a Classic Hollywood Love Story" το οποίο κυκλοφόρησε στις 24 Ιανουαρίου, αποκαλύπτει πως ο Redford δεν είχε σε καμία εκτίμηση την Streisand καθώς δεν την θεωρούσε σοβαρή ηθοποιό. Αλλά αυτή δεν είναι η μόνη αποκάλυψη, αφού στις σελίδες του βιβλίου υπάρχουν και πιο πικάντικες λεπτομέρειες, άκαιρες και προσβλητικές για την πρωταγωνίστρια, η οποία σήμερα είναι 80 χρόνων.

Όπως γράφει στις σελίδες του βιβλίου ο Hofler, η Streisand ερεθιζόταν όταν έβλεπε τον συμπρωταγωνιστή της, και για τον λόγο αυτό, εκείνος έπαιρνε τις προφυλάξεις του στις ερωτικές σκηνές της ταινίας. Εκείνη, βέβαια, είχε γοητευτεί από τον Redford και προτιμούσε να φοράει μπικίνι όταν γύριζαν τις ερωτικές σκηνές.

"Ο θρύλος του Χόλιγουντ, σήμερα 86 ετών, ήταν απρόθυμος να συνεργαστεί με τον 80χρονη σήμερα Streisand και μάλιστα φορούσε δύο ”σπασουάρ” προτού πέσει στο κρεβάτι μαζί της", αναφέρει ο κριτικός θεάτρου Hofler. Αποκαλύπτει, επίσης και την ένταση μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών.

Στην πρώτη τους ερωτική σκηνή, η ηθοποιός έπρεπε να "ανάψει" τον συμπρωταγωνιστή της, ο οποίος είχε αφεθεί στα χέρια του Μορφέα έχοντας καταναλώσει άφθονο αλκοόλ. Όπως αναφέρει ο συγγραφέας, η Streisand δεν μπορούσε να τιθασεύει τον πόθο της για εκείνον, θέλοντας έτσι, απεγνωσμένα να τον ξελογιάσει.

Ωστόσο, ο ηθοποιός δεν ήθελε να έχει σχέση με μια γυναίκα που δεν θεωρούσε "σοβαρή ηθοποιό" και πάνω από όλα, προσπαθούσε να "προστατεύσει τον εαυτό του" καθώς ήταν ένας ευτυχισμένος οικογενειάρχης.

