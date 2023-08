Βασίλισσα Καμίλα | Θρηνεί για την πρώτη της αγάπη

Η βασίλισσα Καμίλα θρηνεί για την πρώτη της μεγάλη αγάπη. Ο Kevin Burke πέθανε, στις αρχές του μήνα, σε ηλικία 77 ετών.

Πώς γνώρισε η βασίλισσα Καμίλα τον Kevin Burke

H Καμίλα γνώρισε τον Kevin σε ένα πάρτι στο Knightsbridge το 1965. Αργότερα εκείνος παντρεύτηκε την Peta Baker, στέλεχος διαφημιστικής, και παρέμειναν μαζί για 14 χρόνια μέχρι που ο γάμος τους ολοκληρώθηκε το 2001. Έπειτα παντρεύτηκε την κυνηγό κεφαλών Luisa Fairey και έγινε για πρώτη φορά πατέρας στα 58 του.

Η σχέση του με την Καμίλα δεν είχε μεγάλη διάρκεια αλλά ο Kevin Burke μίλησε με πολύ θερμά λόγια για το ειδύλλιό τους στην βιογραφία The Duchess of Cornwall her story and secrets που έγραψε η Jessica Jayne. "Ήταν πολύ όμορφα και είχε την καλύτερη και πιο αστεία σύντροφο που θα μπορούσα να ευχηθώ" είχε πει για τη μελλοντική βασίλισσα.

Πόσο κράτησε η σχέση τους

"Η Καμίλα ήταν απίστευτα δημοφιλής και παρόλο που δεν ήταν καλλονή, ήταν γοητευτική και σέξι. Ήμουν με την Καμίλα όλη εκείνη τη χρονιά. Πιστεύω ήμασταν ερωτευμένοι και στη συνέχεια με γείωσε. Γιατί; Λοιπόν, η πιο σύντομη απάντηση είναι ότι είχε γιορτή στο Λονδίνο".