Βασίλισσα Καμίλα | Ταΐζει ένα μωρό ελέφαντα στην Κένυα

Η βασίλισσα Καμίλα και ο βασιλιάς Κάρολος πραγματοποιούν επίσημο ταξίδι στην Κένυα. Ο Βρετανός μονάρχης έκανε μία δυνατή ομιλία κατά την άφιξή τους στη χώρα όπου ανάμεσα σε άλλα παραδέχτηκε τη σκληρή στάση που είχε στο παρελθόν η χώρα του απέναντι στην αφρικάνικη ήπειρο.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης μέρας της επίσκεψής τους, την Τετάρτη 1η Νοεμβρίου, είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το Εθνικό Πάρκο στο Ναϊρόμπι. Εκεί διαπίστωσαν από κοντά τη σπουδαία δουλειά που κάνει στην περιοχή η Sheldrick Wildlife Trust Elephant Orphanage. Η οργάνωση σώζει και βοηθά στην επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον ορφανούς ελέφαντες και και ρινόκερους. Το σημαντικότερο είναι ότι δίνει ελπίδα για το μέλλον των απειλούμενων ζώων της Κένυας.

Η βασίλισσα Καμίλα ήρθε κοντά με τους ελάφαντες

Μετά από μία ξενάγηση σε μία λασπώδη περιοχή όπου οι ελάφαντες κάνουν το μπάνιο τους, η βασίλισσα Καμίλα έδειξε την τρυφερή της πλευρά. Τάισε ένα μωρό ελάφαντα κρατώντας ένα μπουκάλι γάλα. Η σύζυγος του Καρόλου είχε τη βοήθεια του προσωπικού του πάρκου αλλά φάνηκε να μην έχει κανένα άγχος κατά τη διαδικασία.

Getty Images

Η διάσωση του πληθυσμού των ελεφάντων δεν είναι ένα άγνωστο θέμα για την 76χρονη βασίλισσα. Ο αδερφός της, Mark Shand έχει ιδρύσει τον φιλανθρωπικό οργανισμό Elephant Family το 2003 ο οποίος τους ελέφαντες και την άγρια ζωή της Ασίας. Ο Shand πέθανε το 2014 αλλά η βασίλισσα Καμίλα συνέχισε να ενισχύει το έργο του και μάλιστα γιόρτασε την επέτειο των 20 χρόνων λειτουργία του στις αρχές της χρονιάς.

Τα ζώα στο επίκεντρο του ταξιδιού τους

Μία μέρα πριν βρεθεί στο Εθνικό Πάρκο στο Ναϊρόμπι η Καμίλα βρέθηκε στο Kenya Society for the Protection and Care for Animals. Επισκέφτηκε το Καταφύγιο Γαϊδουριών ενώ είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τους Bobby και Sifu, δύο σκύλους που έχουν διασωθεί από τους ανθρώπους του καταφυγίου.