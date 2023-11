Η μεγάλη αλλαγή που ανακοίνωσε το Μπάκιγχαμ

Ο βασιλιάς Κάρολος ήταν ο μακροβιότερος πρίγκιπας της Ουαλίας. Είχε αυτό τον ρόλο για 64 χρόνια πριν ανέβει στον θρόνο της Βρετανίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δημιούργησε πολλούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς οι οποίοι συνεχίζουν το σπουδαίο έργο τους και έχουν διεθνή αναγνώριση. Ένας από αυτούς είναι και το The Prince’s Trust.

Ωστόσο, το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι οργανισμοί που ίδρυσε ο Κάρολος ως πρίγκιπας θα μετονομαστούν τώρα για να ταιριάζουν στον νέο του ρόλο. Σύμφωνα με αυτό το The Prince’s Trust θα γίνει The King's Trust, το The Prince of Wales’s Charitable Fund θα γίνει King Charles III Charitable Fund και το The Prince’s Foundation θα γίνει The King’s Foundation.

Οι αλλαγές έρχονται έναν χρόνο μετά την άνοδο του Καρόλου στον θρόνο δείχνοντας το πόσες πολλές σημαντικές διαδικασίες έπρεπε να τακτοποιηθούν μέχρι να ολοκληρωθεί η μετονομασία.

Το The Prince’s Trust έχει γνωρίσει διεθνή αναγνώριση πολλά χρόνια και συνεργάζεται με περισσότερες από 20 χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Αμερικής.

Η απόφαση λοιπόν, όσο κι αν μοιάζει απρόσμενη για κάποιους, είναι μια φυσιολογική εξέλιξη.