Βασίλισσα Καμίλα | Με την εντυπωσιακή τιάρα στη δεξίωση του Buckingham

Η βασίλισσα Καμίλα κέρδισε τις εντυπώσεις με την κομψή εμφάνισή της στη δεξίωση που έγινε στο παλάτι του Buckingham. H βασιλική οικογένεια της Βρετανίας τίμησε την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου το διπλωματικό σώμα.

Περισσότεροι από 170 εκπρόσωποι και επίτροποι της διεθνής διπλωματικής κοινότητας έδωσαν το παρών ενώ συνολικά οι καλεσμένοι έφτασαν τους 500. Το Buckingham φόρεσε τα γιορτινά του για το επίσημο δείπνο.

Η εμφάνιση της βασίλισσας Καμίλα

Τα επίσημά τους για το gala έβαλαν όμως και οι κυρίες της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Η βασίλισσα Καμιλα τίμησε την βασίλισσα Ελισάβετ φορώντας το διαμαντένιο κολιέ της ενώ επέλεξε ένα λευκή δημιουργία με μακρυά μανίκια με την υπογραφή της σχεδιάστριας Fiona Clare.

Getty Images

Η βασίλισσα Καμίλα ολοκλήρωσε το look της με λευκά γάντια αλλά και με μία εντυπωσιακή επιλογή τιάρας. Για την περίσταση προτίμησε την τιάρα Girls of Great Britain and Ireland.

Η ιστορία πίσω από την τιάρα

Πρόκειται για ένα headpiece με 8 μύτες σχεδιασμένο από τον οίκο Garrad Jewelers η οποία είχε δοθεί στη δούκισσα της Υόρκης ως γαμήλιο δώρο από τη βασίλισσα Mary. Αργότερα, τον Νοέμβρη του 1947, εκείνη την έδωσε στην εγγονή της, την τότε πριγκίπισσα Ελισάβετ.