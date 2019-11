Η Eva Mendes θέλει να δουλέψει με τον Ryan Gosling

Ο Ryan Gosling και η Eva Mendes προτιμούν να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Σε μια πρόσφατη συνέντευξή της όμως, η ηθοποιός, μίλησε για το πώς είναι η ζωή της με τον Gosling τις δύο κόρες τους, την 5 ετών Esmerelda και την τρίχρονη Amada.

Μιλώντας στο E! News, η Mendes αποκάλυψε ότι θέλει να συνεργαστεί ξανά με τον Gosling. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2012 στο set της ταινίας The Place Beyond the Pines, όπου πρωταγωνιστούσαν μαζί με τον Bradley Cooper. Το 2014, η Mendes πρωταγωνίστησε στην ταινία Lost River, με την οποία ο Gosling έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο.

Η Eva Mendes και ο Ryan Gosling στη σκηνή με το cast του ’Lost River’.

"Τώρα που είμαι μεγαλύτερη και μητέρα, προφανώς κι επιλέγω διαφορετικά τους ρόλους μου. Αποτελώ παράδειγμα για τις κόρες μου και αυτό το λαμβάνω πολύ σοβαρά, οπότε θα πρέπει να είναι κάτι που βρίσκω κατάλληλο για μένα αλλά και διασκεδαστικό. Είναι πολλές οι παράμετροι, ξέρεις" εξήγησε η Mendes.

Όσο για το αν θα συνεργαζόταν ξανά με τον σύντροφό της, η ηθοποιός έδωσε γρήγορα την απάντηση. "Ναι, θα ήμουν πολύ ενθουσιασμένη και πραγματικά θέλω να συνεργαστώ ξανά με τον Ryan. Το να είμαι μαζί του στο set όταν σκηνοθετούσε ήταν για μένα η πιο διασκεδαστική εμπειρία" πρόσθεσε και κατέληξε: "Ήταν πραγματικά τόσο ικανοποιητικό σε δημιουργικό επίπεδο να είμαστε μαζί σε αυτό και είναι τόσο καταπληκτικός σκηνοθέτης. Θα μου άρεσε αυτή η εμπειρία πάλι, σίγουρα".