Victoria's Secret | Η άνοδος και η πτώση της αυτοκρατορίας σε ένα ντοκιμαντέρ

Ένα ντοκιμαντέρ που θα απαρτίζεται από τρεις ενότητες και θα ερευνά την άνοδο και την πτώση της αυτοκρατορίας εσωρούχων, Victoria's Secret, πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στη Hulu τον επόμενο χρόνο.

Με τίτλο The Rise and Fall of Victoria's Secret και σε σκηνοθεσία του Matt Tyrnauer (Valentino: The Last Emperor) η σειρά "θα περάσει πίσω από τα παρασκήνια του lingerie brand, χρησιμοποιώντας από πρώτο χέρι λογαριασμούς και μία εις βάθος έρευνα για να αποκαλύψει πώς λειτουργούσε τόσο το brand Victoria's Secret όσο και η φιλοσοφία πίσω από αυτό", αναφέρει το The Hollywood Reporter.

Η παραγωγή είναι ήδη σε εξέλιξη με μια κυκλοφορία που είχε προγραμματιστεί για τις αρχές του 2022. Σύμφωνα με το Deadline, η σειρά θα εξετάσει το ταξίδι της Victoria's Secret από μια εταιρεία εσωρούχων με ταχυδρομικές παραγγελίες σε έναν γίγαντα της λιανικής που αργότερα μπλέχτηκε σε διαμάχες. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία δέχτηκε πυρά μετά από έρευνα των New York Times που αποκάλυψε τοξικές συμπεριφορές και μισογυνισμό στον χώρο εργασίας αλλά και τις σχέσεις με τον Jeffrey Epstein, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για sex trafficking.

Ωστόσο, η συνάφεια και ο πολιτιστικός αντίκτυπος του brand είχαν αμφισβητηθεί πριν από αυτό. Καθώς το κοινό συνέχισε να αγκαλιάζει, το κίνημα του body empowerment, την ποικιλομορφία και τη συμπερίληψη, το brand δέχθηκε κριτική για για τον αποκλεισμό όλων των παραπάνω και για την εμφάνιση κυρίως λεπτών, λευκών μοντέλων. Η εταιρεία ακύρωσε τη διάσημη επίδειξη μόδας το 2019 και είπε ότι σκοπεύει να "εξελιχθεί".