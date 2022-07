Ξανθή Τζερεφού: "Όσα κάνουν τις διακοπές μου ξεχωριστές"

Ποιος είναι ο ιδανικός προορισμός για τις διακοπές και γιατί;

Ξανθή Τζερεφού: Μου αρέσουν κυρίως οι ήσυχες διακοπές αυτές που ηρεμείς και γεμίζεις τις μπαταρίες σου για τον χειμώνα. Ο ορισμός των διακοπών για μένα είναι η ξεκούραση. Βρίσκω την ηρεμία μου στην Σύμη, είναι το νησί που έχει καταγωγή η μαμά μου.

Τι δεν λείπει ποτέ από τις αποσκευές σου;

Ξανθή Τζερεφού: Δεν λείπει σίγουρα το αντηλιακό μου (νομίζω πως έχω ένα σε κάθε τσάντα μου αλλιώς κυριολεκτικά κάηκα). Επίσης, πολλά μαγιό, καπέλα και σανδάλια.

Ποια είναι η καλύτερη παρέα για τις διακοπές;

Ξανθή Τζερεφού: Η κολλητή μου, η Διονυσία.

Μια ταινία ιδανική για να τη δεις σε θερινό σινεμά;

Ξανθή Τζερεφού: Είδα πρόσφατα την αγαπημένη μου τριλογία Before sunrise, before sunset και before midnight. Γενικά, οι all time classic ρομαντικές ταινίες ποτέ δεν απογοητεύουν, ειδικά τo καλοκαίρι που το θερινό σινεμά προσθέτει μια έξτρα δόση ρομαντισμού.

Τι σου εξασφαλίζει ξέγνοιαστες και ανέμελες διακοπές;

Ξανθή Τζερεφού: Είμαι πολύ πιο ξέγνοιαστη όταν υπάρχει οργάνωση σχεδόν στα πάντα, είμαι ο άνθρωπος που αγχώνεται αν έχει πάρει όλα όσα χρειάζεται μαζί και στο τέλος πάντα ξεχνάω κάτι. Ένα "βάρος" που δεν έχω πια είναι η μέτρηση της γλυκόζης μου. Έχω αφήσει πίσω μου μια και καλή τον παραδοσιακό τρόπο μέτρησης της γλυκόζης με τρύπημα στα δάκτυλα, που είναι επώδυνος, δεν παρέχει διακριτικότητα και δίνει μόνο μια στατική εικόνα των τιμών σακχάρου.

Πλέον, χρησιμοποιώ το σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης FreeStyle Libre που έχει κάνει τη διαχείριση του διαβήτη πολύ εύκολη! Απλά σκανάρω με το κινητό μου έναν αισθητήρα που τοποθετείται στο πίσω μέρος του χεριού μου, ο οποίος έχει μέγεθος όσο ένα κέρμα των 2€ και μετράει τη γλυκόζη καθόλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Έτσι, μπορώ σε 1 μόλις δευτερόλεπτο να έχω πλήρη εικόνα για τη γλυκόζη μου και να απολαμβάνω όλες μου τις αγαπημένες δραστηριότητες ελεύθερα!