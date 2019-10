"Τα λάθη που δεν πρέπει να κάνετε μετά τα 30" και πώς το "Fleabag" "έσβησε" αυτό το cliché

"People make mistakes. That's why they put rubbers at the end of pencils" ή ας αφήσουμε τα μολύβια και τις γομολάστιχες και ας εξοικειωθούμε πρακτικά με το αυτονόητο, πως οι άνθρωποι κάνουν λάθη σε κάθε ηλικία, και ας παραδεχθούμε -επιτέλους- πως το πιο ενοχλητικό από τις συνέπειες ενός λάθους μερικές φορές είναι όταν αυτό μπαίνει σε ηλικιακό κουτί.

Αυτή λοιπόν, είναι μία από τις κατά ριπάς αλήθειες που ακούγονται στο "Fleabag" aka στη σειρά που αποδομεί χωρίς ενοχές -και- αυτό το cliché που χτυπάει αλύπητα τις γυναίκες με το που πατήσουν τα 30. Δεδομένου ότι οι άνθρωποι είναι πολυσχιδείς και κατά πάσα πιθανότητα όσο μεγαλώνουν μπορεί να κάνουν μεγαλύτερα λάθη θα έπρεπε να είναι αυτονόητο πως μία γυναίκα 30+, είναι single, η δουλειά της δεν πάει καλά, είναι υπερσεξουαλική, ψάχνει τον έρωτα στους πιο "λάθος" ανθρώπους, κάνει πράξη τις φαντασιώσεις της, είναι άθεη, είναι ενοχική, δεν έχει φίλους, θέλει να είναι το επίκεντρο τονίζοντας τα ελαττώματά της, δεν φοβάται να τσαλακωθεί αλλά ούτε και να νιώσει αδύναμη. Τα κάνει όλα μαντάρα και δεν έχει να απολογηθεί σε κανέναν. Η "Fleabag" φυσικά δεν έχει όνομα και αυτό διότι θα μπορούσε να είναι η οποιαδήποτε.

Αυτή η γυναίκα που πενθεί την καλύτερη της φίλη και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με μια "δύσκολη" οικογένεια, είναι θυμωμένη, αυτοσαρκαστική, με επώδυνες σκέψεις, αστεία, ειλικρινής. Και είναι πιο "εδώ" από ποτέ. Ανάμεσα σε άλλα, είναι "εδώ" για να υπενθυμίσει πως ο σεξουαλικός φιλελευθερισμός της εποχής έχει εξελιχθεί σε μια αγχωτική αντικατάσταση της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης. Και αυτό δεν είναι θέμα λάθους αλλά πραγματικότητας.

Σε αντίθεση με το -για τα σημερινά δεδομένα γλυκανάλατο- "Sex & The City" όπου οι τέσσερις χαρακτήρες ήταν οι τέσσερις -κάπως- βασικές πτυχές της γυναικείας προσωπικότητας, η πανέξυπνη δημιουργός και πρωταγωνίστρια Phoebe Waller-Bridge, σπάει τον "4ο τοίχο" και ακολουθώντας την Γουντιαλενική τεχνική του "νευρικού εραστή" Woody Allen, μιλά straight στην κάμερα, πότε γελώντας διαβολικά και πότε ξεσπώντας σε γέλια. Με πιο απλά λόγια κάνει τον θεατή να έρθει σε επαφή με μία από τις μεγαλύτερες φοβίες του: να κοιτάξει τον εαυτό του κατάματα στον καθρέφτη.

Και αφού η "Fleabag" αυτό το έχει κάνει ήδη πράξη στη σειρά, έχει καταλήξει πλέον πως ο μεγαλύτερος φόβος της είναι "να χάσει το συνάλλαγμα της νεότητας". Μία απλή κουβέντα που μέσα της κρύβει χιλιάδες λέξεις ανάλυσης. Έτσι δεν είναι;

Ας αναλύσει κάποια στιγμή κάθε γυναίκα -μέσα της- αυτή αλλά και τις παρακάτω ατάκες από το "Fleabag" που απλά μιλούν στον μπερδεμένο, θυμωμένο, συναισθηματικά εξουθενωμένο εαυτό της και που θα την πείσουν πως δεν είναι μόνη σε όλο αυτό.

"Θέλω κάποιον να μου λέει τι να φορέσω κάθε πρωί. Θέλω κάποιον να μου λέει τι να φάω. Τι να μου αρέσει, τι να μισώ, τι να θυμάμαι, τι μπάντα να ακούω, τι εισιτήρια να αγοράσω, γιατί να κάνω πλάκα, γιατί να μην κάνω πλάκα. Θέλω κάποιον να μου πει σε τι να πιστέψω, ποιον να ψηφίσω, ποιον να αγαπήσω και πώς να του πω".

"Η αγάπη είναι απαίσια. Είναι επώδυνη. Τρομακτική. Σε κάνει να αμφισβητείς τον εαυτό σου, να τον κρίνεις, να απομακρύνεσαι από τους άλλους ανθρώπους. Σε κάνει εγωιστή, ανατριχιαστικό, να έχεις εμμονή με τα μαλλιά σου. Χρειάζεται δύναμη για να ξέρεις τι είναι σωστό. Και η αγάπη δεν είναι κάτι που κάνουν οι αδύναμοι άνθρωποι. Το να είσαι ρομαντικός είναι μια κόλαση πολλών ελπίδων".

"Δεν νομίζω ότι πρέπει να είσαι μόνος για να είσαι μονάχος".

"Θέλω απλά να κλαίω. Όλη την ώρα".

"Ίσως η ευτυχία να μην είναι αυτό που πιστεύεις, αλλά σε ποιον πιστεύεις".

"Δεν έχω εμμονή με το σεξ. Απλά δεν μπορώ να σταματήσω να το σκέφτομαι. Τη διαδικασία του. Την αμηχανία του. Το δράμα του".

"Έχω την φρικτή πεποίθηση πως είμαι άπληστη, διεστραμμένη, εγωίστρια, απαθής, κυνική, διεφθαρμένη, ηθικά τελειωμένη γυναίκα που δεν μπορεί να αποκαλέσει καν τον εαυτό της φεμινίστρια".

"Μην με κάνεις αισιόδοξη. Θα καταστρέψεις τη ζωή μου". "Chic σημαίνει βαρετό, αλλά μην το πείτε στους Γάλλους". "Είτε ο καθένας αισθάνεται όπως εγώ και απλά δεν μιλάει για αυτό ή είμαι εντελώς μόνη".

Η επιτυχημένη σειρά "Fleabag" κέρδισε Emmy καλύτερης κωμικής σειράς, ενώ η δημιουργός και πρωταγωνίστριά του, Phoebe Waller-Bridge, αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία του Α' Γυναικείου Ρόλου σε κωμική σειρά. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν σχέδια για τρίτη σεζόν του "Fleabag" αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Season 3 είναι ένα απίθανο σενάριο.

Έως τότε, στα επόμενα λάθη λέμε: Cheers.