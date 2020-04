Έρχεται το Quibi, η νέα πλατφόρμα για streaming video

Η νέα streaming πλατφόρμα video, Quibi, κάνει το ντεμπούτο της στις ΗΠΑ αλλά δεν πρόκειται να ανταγωνιστεί το Netflix ή το Disney Plus. Η συνδρομητική αυτή πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για βίντεο με μέγιστη διάρκεια 10 λεπτών τα οποία παρακολουθείτε από το smartphone σας.

Η καινοτομία του Quibi έγκειται στη διάθεσή του να γεμίσει τα λεπτά που περιμένει κανείς το λεωφορείο ή το φαγητό του στο μεσημεριανό διάλειμμα. Το Quibi προοριζόταν να καλύψει τη χαμένη ώρα της ημέρας που δεν ενδιέφερε ποτέ τις μεγάλες πλατφόρμες. Η πανδημία του Covid-19 όμως αλλάζει τα σχέδιά του καθώς λανσάρεται σε μια περίοδο που όλος ο κόσμος είναι κλεισμένος στο σπίτι του.

Τι ξέρουμε μέχρι στιγμής για το Quibi

Για το πρώτο έτος του λανσαρίσματός του, οι συνεργάτες της εταιρείας (ο πρόεδρος Jeffrey Katzenberg και η C.E.O. Meg Whitman) δαπανούν περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο δολάρια για την απόκτηση περιεχομένου και μόνο. Αυτό συμβαίνει εν μέρει επειδή όλοι στο Χόλιγουντ φαίνεται να έχουν ένα show στο Quibi, συμπεριλαμβανομένων δυνατών ονομάτων όπως ο Steven Spielberg, ο Guillermo del Toro, ο Kevin Hart και η Jennifer Lopez.

Στις αρχές Μαρτίου, το Quibi έδωσε μια πρώτη ματιά στο lineup του - συνολικά 50 shows - ανάμεσά τους και το "Most Dangerous Game" του Liam Hemsworth, το "When the Streetlights Go On" της Queen Latifah και το "Chrissy's Court" της Chrissy Teigen. Τα σχέδιά του ήταν να κυκλοφορήσει 8,500 "quick bites of content" και περίπου 175 νέα shows. Αυτό βέβαια ίσχυε πριν το χτύπημα του Covid-19.

Τα νέα δεδομένα

Αυτή είναι η καλύτερη και η χειρότερη στιγμή για να ξεκινήσει μια υπηρεσία live streaming. Οι άνθρωποι διψούν για νέα ψυχαγωγία καθώς αναγκάζονται να παραμείνουν στα σπίτια τους, και η δωρεάν δοκιμή 90 ημερών του Quibi (η συνδρομή κοστίζει $4.99 τον μήνα ή $7.99 χωρίς διαφημίσεις) κάνει αυτή τη συνθήκη λιγότερο επώδυνη. Έχοντας καθημερινά επεισόδια και βίντεο είναι επίσης μια δελεαστική προσφορά σε σύγκριση με άλλες πλατφόρμες. Τώρα είναι η τέλεια στιγμή για δείξει τι έχει Quibi να προσφέρει. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να συναγωνιστεί τις μεγαλύτερες πλατφόρμες μέσα στο σπίτι.