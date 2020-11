Από την Kahlo μέχρι την Cahun, το MoMA τιμά τις γυναίκες του Σουρεαλισμού

Ανάμεσα στα πολλά νέα έργα που έχουν αποκτηθεί από το MoMA είναι αυτό της Leonora Carrington And Then We Saw the Daughter of the Minotaur (1953) και της Remedios Varo The Juggler (The Magician) (1956). Και οι δύο πίνακες κρέμονται στη γκαλερί των Σουρεαλιστών του πέμπτου ορόφου μαζί με γνωστά έργα αντίστοιχων καλλιτεχνών όπως ο René Magritte και ο Salvador Dalí. Μαζί με την Carrington και τη Varo, υπήρξαν πολλές γυναίκες καλλιτέχνες που εργάστηκαν στους κύκλους των Σουρεαλιστών και παρόλο που παραμένουν λιγότερο γνωστές μέχρι και σήμερα, δημιούργησαν μερικά από τα πιο συναρπαστικά, μυστηριώδη και εμπνευσμένα έργα τέχνης του κινήματος.

Τι είναι ο Σουρεαλισμός; Και τι έγινε στα χέρια των γυναικών καλλιτεχνών; Η γκαλερί που εκπροσωπεί το εν λόγω κίνημα είναι μια από τις πιο επισκέψιμες στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης. Ο σουρεαλισμός συνδέει την καθημερινή μας ζωή με τον κόσμο της φαντασίας, των ονείρων και της επιθυμίας. Και μπορεί τα ονόματα των Salvador Dalí, René Magritte και Max Ernst να είναι αυτά που μας έρχονται πιο συχνά στο μυαλό, όμως υπάρχουν αρκετές ενδιαφέρουσες γυναίκες που συσχετίστηκαν με το σουρεαλιστικό κίνημα, που προέκυψε μεταξύ των παγκόσμιων πολέμων, συμπεριλαμβανομένων των Claude Cahun, Frida Kahlo, Dora Maar, Meret Oppenheim και Remedios Varo. Αυτές οι καλλιτέχνιδες υπερασπίστηκαν τις ιδέες του Σουρεαλισμού και δημιούργησαν έργα μέσα από τα οποία εξερεύνησαν το ασυνείδητο και την κοσμική τους ταυτότητα.

Γνωρίστε αυτές τις γυναίκες μέσα από ένα virtual tour που προσφέρει το MoMA στην ιστοσελίδα του και παρακολουθείστε τη συγγραφέα και ηθοποιό Abbi Jacobson να εξερευνά τη δημιουργική έλξη μεταξύ Σουρεαλισμού και γυναικών, καθώς επίσης και το επαναστατικό δυναμικό του τότε και τώρα.