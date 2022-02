The Rings of Power | Το νέο trailer συστήνει τους χαρακτήρες της σειράς που βασίζεται στο Lord of the Rings

Πριν τον άρχοντα των δαχτυλιδιών, τη ‘συντροφιά’ των δαχτυλιδιών και το ένα και μοναδικό δαχτυλίδι, ξετυλίγεται μια ιστορία που μας μεταφέρει ξανά στον φανταστικό κόσμο του Lord of the Rings. Η νέα σειρά της Amozon Prime ‘The Rings of Power’ διαδραματίζεται πριν τη δημοφιλή τριλογία και όπως φαίνεται και στο trailer περιλαμβάνει πολλούς νέους χαρακτήρες.

Στη σειρά που θα κάνει πρεμιέρα στις 2 Σεπτεμβρίου 2022 πρωταγωνιστεί ο Robert Aramayo ως Beldor, η Markella Kavenagh ως Tyra, ο Mordyff Clark ως Galadriel και ο Joseph Mawle ως Oren, χαρακτήρες που δεν συναντιόνται στην τριλογία του Lord of the Rings αφού το 'Rings of Power' διαδραματίζεται στο Middle-earth όπως είχε σχεδιάσει ο J.R.R. Tolkien και έχει πολύ διαφορετική πλοκή από αυτή των ταινιών.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστή η πλοκή της σειράς πέρα από το γεγονός ότι αυτή τη φορά δεν θα δούμε μόνο ένα δαχτυλίδι αλλά πολλά: "Είναι ένας τίτλος που μπορεί να επιβιώσει δίπλα στα κλασικά του J.R.R. Tolkien. To The Rings of Power ενώνει όλες τις κορυφαίες ιστορίες της δεύτερης περιόδου της Middle-earth. Τη δημιουργία των δαχτυλιδιών, την άνοδο του σκοτεινού άρχοντα Sauron, την επική ιστορία του Numenor και την τελευταία συμμαχία των Ανθρώπων και των ξωτικών" δήλωσαν οι υπεύθυνοι της σειράς.