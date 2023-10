John F. Kennedy | Το βιβλίο στο οποίο βασίζεται η νέα σειρά για τη ζωή του

To Netflix ετοιμάζει νέα σειρά που θα ξεδιπλώνει τη ζωή του John F. Kennedy. Τα νέα έγιναν γνωστά για πρώτη φορά από το Variety που σημείωσε ότι οι δημιουργοί του "βλέπουν τη σειρά κάτι σαν την αμερικάνικη εκδοχή του The Crown".

Τι ξέρουμε μέχρι στιγμής για τη σειρά

Η δραματική σειρά θα βασίζεται στο βιογραφικό βιβλίο JFK: Coming Of Age In The American Century, 1917-1956 του του Fredrik Logevall. Αυτό ακολουθεί την παιδική ηλικία του John F. Kennedy μέχρι την περίοδο που έγινε γερουσιαστής. Το βιβλίο ολοκληρώνεται σε δύο τόμους με τον δεύτερο να μην έχει ακόμα κυκλοφορήσει αλλά θα περιλαμβάνει τα χρόνια της προεδρίας του μέχρι και τη δολοφονία του.

Ποιος θα είναι ο παραγωγός της σειράς

Ο Eric Roth θα υπογράψει την τηλεοπτική διασκευή ενώ θα αναλάβει και την παραγωγή της. O σεναριογράφος, που έχει βραβευτεί με Όσκαρ για το Forrest Gump, έχει πολλά project στα σκαριά ενώ συνυπογράφει με τον Martin Scorsese και το Killers of the Flower Moon που κυκλοφορεί ήδη στις αίθουσες. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του David Grann και πρωταγωνιστούν οι Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone και Robert De Niro.

Στην ομάδα παραγωγής της σειράς για τη ζωή του John F. Kennedy, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, θα είναι ακόμα οι Chernin Entertainment's Peter Chernin και Jenno Topping.

Ωστόσο, δεν έχει ακόμη γίνει γνωστό ποιοι θα αποτελούν το καστ της σειράς. Άλλωστε ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη η απεργία των ηθοποιών του Χόλιγουντ.