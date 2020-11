Επάγγελμα Butler | Η Φρόσω Μαστροκόλια μιλάει για τη δουλειά της και τους καλούς τρόπους στο τραπέζι

Το concept του private dining δεν είναι καινούργιο, όμως τα τελευταία χρόνια, αρκετά είναι τα εστιατόρια, οι chefs και τα ξενοδοχεία που φροντίζουν να προσφέρουν στους πελάτες τους πιο προσωποποιημένες εμπειρίες. Στην εποχή των κοινωνικών αποστάσεων και περιορισμών, το private dining κερδίζει συνεχώς έδαφος, καθώς μπορείτε να αναδείξετε ένα δείπνο, πάρτυ ή οποιαδήποτε ξεχωριστή περίσταση μέσα από μία άκρως προσωποποιημένη εμπειρία. Σκεφτείτε πώς μπορείτε να οργανώσετε ένα κομψό δείπνο ή μία θεματική βραδιά, για να γιορτάσετε μία επέτειο ή τα γενέθλιά σας στον δικό σας χώρο, συνδυάζοντας έτσι μία ξεχωριστή εμπειρία με την άνεση και την ασφάλεια που σας προσφέρει το σπίτι σας.

Αν το ζητούμενο είναι μία πραγματικά προσωποποιημένη εμπειρία, όπου όλα θα είναι φροντισμένα στην εντέλεια - από ένα τραπέζι που ακολουθεί το dining etiquette μέχρι το σωστό σέρβις - τότε η παρουσία ενός Butler κρίνεται απαραίτητη. Σ' έναν ανδροκρατούμενο χώρο, η Ελληνοαυστραλέζα Φρόσω Μαστροκόλια κινείται με μαεστρία ανάμεσα στους μάγειρες και τους σερβιτόρους, ελέγχει τα κρασιά πριν αυτά σερβιριστούν, τσεκάρει αν το τραπεζομάντιλο απέχει τους σωστούς πόντους από το έδαφος και ισιώνει ένα σετ μαχαιροπίρουνων που έχει ξεφύγει. Επιτηρεί τα πάντα αγέρωχη και σοβαρή, καθιστώντας σαφές πώς πρέπει να τηρηθεί κάθε "ετικέτα" καλών τρόπων. "Είμαι επαγγελματίας butler" θα μου πει αφοπλιστικά, όταν το δείπνο όπου ήμουν καλεσμένη έχει φτάσει πλέον στο τέλος του και η ίδια συζητά απαλλαγμένη από το βάρος της δουλειάς. Μου μιλάει για Ιστορία της Τέχνης, για το πρωτόκολλο των βασιλικών δείπνων και για κανόνες που κουβαλούν όλη αυτή τη χαμένη ευγένεια που θα έκανε την καθημερινότητά μας αρκετά πιο όμορφη και ενδιαφέρουσα.

Επάγγελμα Butler

"Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με τα Luxury Services στον τουρισμό, υπηρεσίες δηλαδή, οι οποίες απευθύνονται σε vip, και high-net-worth- individuals και έχουν ως στόχο την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, την επιμέλεια μοναδικών εμπειριών και την παροχή αψεγάδιαστης διαμονής. Έχοντας επαγγελματική εμπειρία σε τομείς οι οποίοι απαρτίζουν τις αρμοδιότητες μίας Butler, όπως Event Management, Estate Management, Concierge, Food & Beverage και Hotel Operations, και αφού γνώρισα Butlers, κατάλαβα ότι η καριέρα μου κατέληγε οργανικά στη θέση της Butler. Είναι κάπως λυτρωτικό, όταν τα ενδιαφέροντά σου και η επαγγελματική σου προϋπηρεσία χωράνε κάτω από έναν τίτλο. Και έτσι ήρθε η δική μου απόφαση να γίνω Butler εξηγεί η ίδια, πυροδοτώντας ακόμα περισσότερες ερωτήσεις.

"Αυτό που ορίζουμε ως Butler σήμερα, αντλεί στοιχεία από την παραδοσιακή εικόνα της οικονόμου στην Βρετανική Βικτωριανή εποχή. Μία Butler μπορεί να απασχολείται σε ιδιωτική υπηρεσία ή εμπορική θέση. Στο ιδιωτικό περιβάλλον αυτό περιλαμβάνει πρεσβείες και ιδιωτικές κατοικίες και όποια δραστηριότητα λαμβάνει χώρα σε αυτές από τους ιδιοκτήτες- διαμένοντες και αντίστοιχα στις εμπορικές θέσεις, ανήκουν τα καταλύματα, ενοικιαζόμενα yachts, jets κτλ. Ο κύριος ρόλος της Butler, είναι ο συντονισμός των λειτουργιών ενός περιβάλλοντος από τα παραπάνω, βάσει των προτιμήσεων των εκάστοτε διαμενόντων. Αυτές περιλαμβάνουν το φαγητό και ποτό, την καθαριότητα, την διακόσμηση, την τεχνική συντήρηση, οικονομικά θέματα, διαχείριση προσωπικού, και όλα αυτά βάσει της εκάστοτε ετικέτας και πρωτόκολλου που ορίζει ο/η εργοδότης/ρια και το εκάστοτε περιβάλλον.

Χρειάζεται όντως δια βίου εκπαίδευση και προσωπικό ενδιαφέρον. Μπορεί να είναι κηπουρική, μαγειρική, βρεφονηπιακές γνώσεις, καθημερινή συντήρηση πολύτιμων υλικών και άλλες τόσες πληροφορίες που η καθεμία μπορεί να ενδιαφερθεί. Η σημαντικότερη ποιότητα μίας Butler είναι η επαγγελματική δεοντολογία, ο χαρακτήρας, το στυλ και ο τρόπος που στέκεται σε ένα χώρο, η ενσυναίσθηση. Και αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να προϋπάρχουν στο άτομο, αλλά και να καλλιεργηθούν και να παγιωθούν από μία σχολή. Προσωπικά, είμαι περήφανη απόφοιτος της The International Butler Academy, στην Ολλανδία, σχολή που διδάσκει House Management & The Art of Butling και παράλληλα απασχολεί επαγγελματικά τους/ τις οικότροφους φοιτητές/τριες της για 2.5 μήνες σε μία έπαυλη 7στρεμάτων. Η σχολή με εκπαίδευσε σε θέματα table service κατά την ετικέτα της Βασιλικής Αυλής της Ισπανίας, πειθαρχίας και διαχείρισης κρίσεων, τρόπους ευγένειας κα. Ένα αστείο παράδειγμα στην εκπαίδευσή μας για την εξάσκηση χρήσης δίσκου, είναι η στιγμή που κουβαλούσαμε κρυστάλλινα ποτήρια σε δίσκο, με ένα βιβλίο στο κεφάλι μας κατεβαίνοντας μία σκάλα. Εξαιρετική άσκηση συντονισμού. Δοκιμάστε το".

Πώς είναι να όμως είσαι γυναίκα Butler; "Είναι τέλειο! Ιστορικά η θέση περιγράφει έναν άντρα επαγγελματία, μιας και οι γυναίκες καταλάμβαναν άλλες θέσεις όταν αυτές εργάζονταν σε σπίτια. Τα τελευταία 20 χρόνια οι γυναίκες καταλαμβάνουν συνεχώς υψηλόβαθμες θέσεις στον τομέα του Τουρισμού και των Υπηρεσιών Πολυτελείας, προφανώς δεν ακούγονται όσο οι άντρες συνάδελφοί τους. Οι δικές μας γενιές ουσιαστικά αλλάζουν το σκηνικό και εγκαθιστούν τις γυναίκες στον χάρτη αυτών των τομέων, με ορατότητα, κινητικότητα και χωρίς ‘γυάλινες οροφές’".

Η έννοια του hospitality στην Ελλάδα

"Νομίζω ότι στη χώρα μας παρουσιάζουμε μία άκρως ενδιαφέρουσα συνθήκη, θυμικά είμαστε πρόθυμοι πάντα να εξυπηρετήσουμε, στο επαγγελματικό περιβάλλον όμως παραμένουμε χαλαροί και καθημερινοί, και αυτό στερεί από τις υπηρεσίες μας εκλέπτυνση, επισημότητα και επαγγελματισμό, στοιχεία που αποθαρρύνουν τις συνδιαλλαγές και το τελικό αποτέλεσμα αυτών. Και εδώ νομίζω ότι ευθύνεται η νεαρή κουλτούρα καταναλωτή που διακρίνει την Ελλάδα. Δεν απαιτούμε σαν καταναλωτές, ούτε καν από τον ιδιωτικό τομέα, οι υπάλληλοι να είναι ευπαρουσίαστοι και να τηρούν το επαγγελματισμό τους. Κοιτάξτε τα ΕΛΤΑ, τις δημόσιες υπηρεσίες, τις ιδιωτικές Τράπεζες (!), τους οδηγούς taxi. Αυτά τα παραδείγματα, καθημερινά και κοντινά μας, δεν φέρουν, ούτε προάγουν κανένα επαγγελματισμό και ποιότητα στις συναλλαγές μας.

Σχετικά με τον χώρο της εστίασης, το πρόβλημα άπτεται δυο παραγόντων. Αφενός στην Ελλάδα της κρίσης, τα επαγγέλματα σέρβις απέκτησαν ευκαιριακό χαρακτήρα και οι απασχολούμενοι/ ες δεν έκαναν καριέρα σε αυτά. Αφετέρου οι Ελληνίδες και Έλληνες είμαστε αλαζόνες, δεν μας αρέσει η ιδέα ότι ως σερβιτόρες, butlers, bar tenders, το επίκεντρο της προσοχής είναι οι πελάτες και μόνο αυτοί. Την ίδια στιγμή, η οικονομική κρίση έβαλε πολύ κόσμο στην εστίαση και ανέδειξε ταλέντα και κλίσεις ανθρώπων που διαφορετικά θα ήταν δικηγόροι και μηχανικοί. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι επαγγελματίες που πρέπει να αναδείξουν την μαγεία και τη φινέτσα του service.

Dining Etiquette

"Ανεξαρτήτως αν δειπνήσουμε με τον Πρέσβη της Αυστραλίας ή την οικογένειά μας, υπάρχουν πάντα κάποιοι εθιμοτυπικοί κανόνες που διέπουν την εύρυθμη συνέχεια του γεύματος, και σε αυτό αναφερόμαστε ως ετικέτα. Το πρωτόκολλο πάλι είναι οι κανόνες βάσει των οποίων πραγματοποιείται ένα γεύμα. Την ετικέτα και το πρωτόκολλο τα ορίζει εκείνος/η που προσφέρει το γεύμα και εκτός συγκεκριμένων συνθηκών, είναι πάντα μία και ένα.

Βασικοί καθημερινοί κανόνες: Όσο ‘κολλητοί’ μας και να είναι οι καλεσμένοι μας, όταν τους υποδεχόμαστε είμαστε περιποιημένοι και έτοιμοι να τους φιλοξενήσουμε, ανεξαρτήτως αν προσφέρουμε γεύμα 5 πιάτων ή take away σουβλάκια. Προσέχουμε τον φωτισμό, την μυρωδιά του χώρου και τη μουσική. Στο τραπέζι, δεν κάνουμε ποτέ συζητήσεις για θέματα πολιτικής, θρησκείας και οικονομικά. Η/ Ο οικοδέσποινα/ ότης κάθεται πάντα στην κεφαλή του τραπεζιού και δίνει το σήμα για την εκκίνηση του γεύματος, αντίστοιχα, το γεύμα τελειώνει όταν εκείνος/η το αποφασίσει. Θυμόμαστε πάντα να ρωτήσουμε για τυχόν αλλεργίες και διατροφικές προτιμήσεις. Φροντίζουμε τα ποτήρια των συνδαιτυμόνων μας να είναι ορθώς γεμάτα. Αποχαιρετώντας τους καλεσμένους μας, τους ευχαριστούμε για την παρουσία τους.

Για όσους νιώθουν prο οικοδεσπότες/ ποινες, μπορείτε να σημειώνετε τις προτιμήσεις των ομοτράπεζών σας και να τους ξαφνιάσετε στην επόμενη επίσκεψή τους προβλέποντας τις ανάγκες τους. Πέραν των κανόνων, προσωπικά, βρίσκω ένα ζεστό χαμόγελο και την εγγενή ευγένεια τα γοητευτικότερα στοιχεία ενός/ μίας οικοδεσπότη/ σποινας".