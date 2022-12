Mark Wahlberg | H εντυπωσιακή έπαυλή του στο Beverly Hills στην οποία γυρίστηκε το ‘Entourage’

Ο Mark Wahlberg ξεκίνησε την καριέρα του ως ράπερ όμως τον κέρδισε η υποκριτική. Με ρόλους σε ταινίες όπως το The 'Perfect Storm', το 'Planet of the Apes' αλλά και το 'Transformers' υπήρξε στο απόγειο της καριέρας του το 2017 όταν ήταν και ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός του Hollywood.

Ως παραγωγός ταινιών και σειρών, ο σταρ έχει στο ενεργητικό του πέντε πετυχημένες σειρές του HBO, ανάμεσα στις οποίες και το 'Entourage’ στο οποίο δάνεισε το σπίτι του στο Beverly Hills για τις ανάγκες των γυρισμάτων.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή έπαυλη που πωλείται στα 28.5 εκατομμύρια δολάρια με πολλά δωμάτια και ακόμα περισσότερους εξωτερικούς χώρους.

Το σπίτι διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια και έξι μπάνια.

Το σπίτι διαθέτει απίστευτη θέα από όλα τα δωμάτια αφού έχει γυάλινους τοίχους προσφέροντας φυσικό φως στους χώρους.

Η κύρια κρεβατοκάμαρα του σπιτιού έχει δικό της τζάκι, δύο μπάνια με μαρμάρινες επιφάνειες, ένα χώρο κομμωτηρίου και ιδιωτική είσοδο για το προσωπικό.

Η κουζίνα έχει συσκευές τελευταίας τεχνολογίας, κελάρι και μπαλκονόπορτες που ανοίγουν στη βεράντα.

Το σπίτι διαθέτει ξύλινα πατώματα και ψηλά ταβάνια, τζάκι, μπαρ και δωμάτιο προβολής ταινιών.

Η έπαυλη διαθέτει ένα διώροφο ξενώνα δύο υπνοδωματίων με κουζίνα αλλά και ένα γυμναστήριο με δύο επίπεδα.

Ο κήπος έχει πολλά δέντρα, όπως λεμονιές, γήπεδα του τένις, πισίνα με καταρράκτη και χώρους για ξεκούραση και διάσκεδαση, όπως μια εξωτερική κουζίνα με τραπεζαρία.

Φωτογραφίες: Tyler Hogan