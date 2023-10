Shakespeare & Company | Η ιστορία του πιο διάσημου βιβλιοπωλείου του Παρισιού

Το Shakespeare and Company αποτελεί πλέον αξιοθέατο του Παρισιού. Για τους βιβλιόφιλους είναι ένας λόγος για να επισκεφτούν τη γαλλική πρωτεύουσα αλλά και για τους περισσότερους ταξιδιώτες είναι ένα από τα πράγματα που βάζουν στην to do λίστα τους. Είναι ένα από τα πιο διάσημα βιβλιοπωλεία της πόλης αλλά και του κόσμου γενικότερα. Αυτό το οφείλει στη μεγάλη ιστορία του.

Το στέκι κορυφαίων συγγραφέων

Στην πραγματικότητα το θρυλικό Shakespeare and Company είναι τρία βιβλιοπωλεία. Το πρώτο άνοιξε από την Sylvia Beach το 1919 στην οδό Dupuytren. Όταν το κατάστημα "μεγάλωσε" μετακόμισε στην οδό Odéon. Σε αυτή την εκδοχή του βιβλιοπωλείου εκδόθηκε ο Οδυσσέας του James Joyce και σύχναζαν οι Ernest Hemingway, Djuna Barnes, Ezra Pound, Anaïs Nin, Julio Cortázar, James Baldwin και πολλοί ακόμη.

Η Sylvia Beach αρνήθηκε να πουλήσει βιβλία στους Ναζί

Το βιβλιοπωλείο έκλεισε κατά την κατοχή του Παρισιού στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με το επίσημο site του Shakespeare and Company η Beach το επέλεξε γιατί δεν ήθελε να πουλήσει βιβλία στους Ναζί. Αναφέρεται ότι μια μέρα του Δεκέμβρη ένας αξιωματικός τους απαίτησε από εκείνη το τελευταίο αντίτυπο του Finnegans Wake του James Joyce. H Beach αρνήθηκε να του πουλήσει το βιβλίο και εκείνος την προειδοποίησε ότι θα επέστρεφε το ίδιο απόγευμα για να κατασχέσει όλα όσα έχει μέσα στο κατάστημα και να το κλείσει. Αφού έφυγε εκείνη αμέσως μετακίνησε όλα τα βιβλία και τα πράγματά της στο διαμέρισμα από πάνω. Στο τέλος, πέρασε έξι μήνες σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Vitel και το βιβλιοπωλείο της δεν άνοιξε ξανά.

Η "αναγέννηση" του Shakespeare and Company

Το 1951 όμως, ο George Whitman άνοιξε το βιβλιοπωλείο Le Mistral στην οδό Bûcherie και στα τέλη των 50s h Beach του χάρισε το όνομα. " Δημιούργησα αυτό το βιβλιοπωλείο όπως κάποιος θα έγραφε ένα μυθιστόρημα, χτίζοντας κάθε δωμάτιο σαν κεφάλαιο" είχε πει ο Whitman στην The Washington Post. "Μου αρέσει να ανοίγουν οι επισκέπτες την πόρτα με τον ίδιο τρόπο που ανοίγουν ένα βιβλίο, ένα βιβλίο που οδηγεί σε έναν μαγικό κόσμο της φαντασίας τους". Το θρυλικό βιβλιοπωλείο αναγεννήθηκε και οι αναγνώστες και οι συγγραφείς συρρέουν έκτοτε.

Ο Whitman έφυγε από τη ζωή το 2011 και το βιβλιοπωλείο διαχειρίζεται σήμερα η κόρη του που ονομάζεται Sylvia Beach Whitman. Κατά τη διάρκεια της καραντίνας η ίδια φρόντισε να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον των βιβλιόφιλων δημιουργώντας πακέτα συνδρομής με διάφορα προνόμια.