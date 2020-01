Η Jennifer Lopez είναι το πρόσωπο του Versace για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2020

Η εμφάνιση της Jennifer Lopez στην πασαρέλα του Versace πριν από μερικούς μήνες έγινε viral. Τώρα η star "σπάει" και πάλι το Internet με την ανακοίνωση ότι είναι το πρόσωπο του οίκου για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2020. Η 50χρονη έκανε γνωστό το γεγονός με ένα post στο Instagram το οποίο περιλαμβάνει φωτογραφίες από την αντίστοιχη καμπάνια, στην οποία πρωταγωνιστεί. Φορώντας την updated εκδοχή του iconic jungle dress αλλά και μερικά ακόμα looks αποκάλυψε αυτή τη σημαντική συνεργασία. "Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που μπορώ να αποκαλύψω ότι είμαι το πρόσωπο της #VersaceSS20 καμπάνιας. Ευχαριστώ τη @Donatella_Versace και όλη την ομάδα του Versace για το όραμά σας και τη συνεργασία" έγραψε.

Τη φωτογράφιση της εν λόγω καμπάνιας έκαναν οι Mert Alas και Marcus Piggott και η Jennifer πόζαρε με κομμάτια που μοιάζουν να έχουν δημιουργηθεί ειδικά για εκείνη, αλλά είναι και τέλεια για την εμφάνισή της στο Super Bowl. Αν κρίνουμε από τη συνεργασία της με τον οίκου, υποθέτουμε πως σε αυτό το πολυαναμενόμενο show η τραγουδίστρια θα εμφανιστεί με ρούχα Versace, πιθανότατα από αυτή τη συλλογή ή και με άλλα που θα έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για το Super Bowl.

Οι φωτογραφίες της καμπάνιας είναι επεξεργασμένες με τέτοιο τρόπο που θυμίζουν έντονα το video clip του If you had my Love που είχε κυκλοφορήσει το 1999 και είχε σκηνοθετηθεί από τον Paul Hunter. "Οι φωτογραφίες της καμπάνιας #VersaceSS20 απεικονίζουν τη ματαιοδοξία και τη χωρίς λογοκρισία έκφραση, σαν ένα είδος αγάπης για τον εαυτό μας” εξήγησε το brand στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, ανεβάζοντας μία φωτογραφία της JLo με μία άλλη version του jungle dress, με μακριά μανίκια και ψηλό λαιμό.

Να θυμήσουμε ότι το πρωτότυπο jungle dress είχε φορέσει στα Grammy του 2000 και ενέπνευσε τη δημιουργία των Google Images. Σχεδόν 20 χρόνια μετά, και συγκεκριμένα στην τελευταία Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, η Lopez είχε κλείσει το show του οίκου περπατώντας στην πασαρέλα με τη σύγχρονη εκδοχή του φορέματος, στιγμιότυπο που έγινε viral σε λίγα μόλις λεπτά.