Léa Seydoux | Ένα πραγματικά ατρόμητο Bond girl

Με αφορμή τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην πολυαναμενόμενη ταινία "No Time to Die" ως Bond girl, η Léa Seydoux συζητάει με τη Sophie Elmhirst για την πολιτική μη ορθότητα και για το κίνημα Me Too.