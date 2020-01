H Candice Swanepoel φωτογραφίζεται αποκλειστικά για το Harper's Bazaar Greece

Φόρεμα Alexandre Vauthier, alexandrevauthier.com. Δαχτυλίδι Chopard, Boutique Chopard. Παπούτσια Olivier Theyskens, oliviertheyskens.com. BEAUTY BAZAAR: Δημιουργήστε ένα έντονο smoky eye look με την παλέτα με σκιές ματιών The Essential Multicolor Eyeshadow Palette, The Little Black Palette της Bobbi Brown.