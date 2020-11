Get the Style | 6 κασμιρένια πουλόβερ για να τα φορέσετε όπως η Kate Middleton

Η Kate Middleton έχει αποδειχτεί ιδιαιτέρως δραστήρια στη διάρκεια της πανδημίας. Οι εμφανίσεις της μέσω videocall για τη συμμετοχή της σε κοινωνικού ενδιαφέροντος συζητήσεις με Βρετανούς πολίτες ή για τη ανακοίνωση κοινωφελών πρότζεκτ είναι αρκετά τακτικές και αποκαλύπτουν μία δούκισσα ιδιαιτέρως χαλαρή - κι ως προς το ντύσιμό της-, που φαίνεται να απολαμβάνει πολύ αυτό που κάνει.

Η πρόσφατη εμφάνιση της Middleton, λοιπόν, σε video αφορά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων την έρευνα "5 big questions on the under 5s", που ξεκίνησε με δική της πρωτοβουλία στη Μεγάλη Βρετανία, με σκοπό να ανοίξει μια συζήτηση για το πώς οι συμπολίτες της μεγαλώνουν τα παιδιά τους.

Για την περίσταση αυτή, η δούκισσα του Cambridge επέλεξε να φορέσει ένα κομψό σκούρο blazer πάνω από ένα ροζ πουλόβερ, και σε συνδυασμό μ' ένα μαύρο παντελόνι. To rose pink πουλόβερ της που φόρεσε η Kate ανήκει στη συλλογή Massimo Dutti και είναι 100% κασμιρένιο. Μάλιστα, φαίνεται πως το συγκεκριμένο απλό και κλασικό σχέδιο την εξυπηρετεί πολύ, καθώς στη συλλογή της διαθέτει και την εκδοχή σε γαλάζιο με την οποία είχε εμφανιστεί σε δημόσια εκδήλωση τον περασμένο Οκτώβριο.

Το χρυσό κολιέ στον λαιμό της ανήκει στον σχεδιαστή κοσμημάτων Alex Monroe και είναι "organic-nature inspired", δηλαδή εμπνευσμένο από σχέδια της φύσης. Και φυσικά, το έχει ξαναφορέσει.

H Kate Middleton τον Οκτώβριο σε επίσκεψή της στο Πανεπιστήμιο του Derby.

Get her style

Μία τέτοια κλασική επιλογή σε πουλόβερ, όπως αυτή που έκανε η Kate Middleton μόνο απαραίτητη μπορεί να χαρακτηριστεί για τις casual chic και office εμφανίσεις σας. Ένα λεπτεπίλεπτο, απαλό κασμιρένιο πουλόβερ μπορεί να φορεθεί τέλεια μέσα από τα κοστούμια σας ή κάτω από κομψά σακάκια συνδυασμένα με τζιν παντελόνια ή φούστες, εξασφαλίζοντάς σας ανεπιτήδευτα κομψά σύνολα. Η σκέψη της Middleton, μάλιστα, να εμπλουτίσει τη συλλογή της περισσότερες από μία εκδοχές του σε χρώματα είναι μία έξυπνη κίνηση. Μπορείτε κι εσείς να την ακολουθήσετε αν θέλετε να εξασφαλίσετε στις εμφανίσεις σας ποικιλία, παίζοντας, όμως, σταθερά με τους στιλιστικούς κανόνες του κλασικού, διαχρονικού ύφους.

Key pieces