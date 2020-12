Slippers | 12 stylish ζευγάρια που θα σας κρατήσουν ζεστές τις γιορτές

Διανύουμε την περίοδο της αποθέωσης των loungewear κομματιών που εξαιτίας της καραντίνας και του χρόνου που περνάμε στο σπίτι, πολύ περισσότερος από κάθε άλλη χρονική στιγμή που οι περισσότεροι από εμάς μπορούμε να θυμηθούμε, τα homewear έχουν αναδειχτεί σε ρυθμιστές τους στιλ της χρονιάς. Οι luxury πυτζάμες έγιναν τα νέα "κοστούμια", τα παντελόνια της φόρμας και τα φούτερ τα πιο χρηστικά/ versatile κομμάτια της καθημερινότητας, τα slippers, δηλαδή οι παντόφλες, τα must - have υποδήματα του comfort look εντός του σπιτιού.

Slippers Who?

Αν και οι παντόφλες δεν αποτέλεσαν ποτέ μία επιλογή που μπορεί να μας απασχολούσε ιδιαίτερα, και σαν δώρο να το είχα συνδυάσει στο μυαλό μας με τις ανάγκες της μαμάς ή της γιαγιάς, η αλήθεια για τις παντόφλες είναι πολύ διαφορετική: όλοι τις χρειαστήκαμε και τις χρειαζόμαστε πάντα, καθώς είναι αυτές που θα κρατήσουν ζεστά τα πόδια μας στη διάρκεια του χειμώνα, εντός του σπιτιού. Φέτος, οι προβολείς είναι στραμμένοι στα άνετα αυτά υποδήματα του σπιτιού, και σχεδιαστές και brands γνωρίζοντας καλά την επιθυμία για λίγη περισσότερη πολυτέλεια και αρκετό στιλ στα looks του σπιτιού, φρόντισαν να εμπλουτίσουν τις συλλογές τους με τις πιο κομψές, χρωματιστές, από διάφορές υφές, slipperς της σεζόν.

Παρακάτω θα βρείτε 12 ζευγάρια ιδανικά για να τα φορέσετε μέσα στο σπίτι ή να τις κάνετε δώρο σε αγαπημένα σας πρόσωπα: