Hubert de Givenchy | 9 iconic δημιουργίες του που φόρεσε η Audrey Hepburn στον κινηματογράφο

Γεννημένος το 1927 στην πόλη Beauvais της βόρειας Γαλλίας, ο Hubert de Givenchy άφησε τον τόπο καταγωγής του σε ηλικία μόλις 17 ετών με σκοπό να μετακομίσει στο Παρίσι και να ακολουθήσει το όνειρο του: να γίνει σχεδιαστής μόδας και να δημιουργεί ρούχα για τις γυναίκες που αγαπούν τη φινέτσα και την υψηλή αισθητική. Έχοντας ως πρότυπο τον Cristóbal Balenciaga και με πολύτιμο όπλο του το ταλέντο του κατάφερε να κερδίσει γρήγορα τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή στον οίκο Schiaparelli και αργότερα να δημιουργήσει το δικό του fashion house που μέχρι σήμερα είναι συνώνυμο της γαλλικής μόδας.

Ο Hubert de Givenchy ήταν ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της μόδας που έμελλε να γράψει τη δική του ιστορία στη βιομηχανία. Στη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με γυναίκες που έχουν χαρακτηριστεί style icons όπως οι Jackie Kennedy, Grace Kelly, Jane Fonda και Marlene Dietrich. Γνωριμία σταθμός στη ζωή και την καριέρα του όμως ήταν αυτή με την Audrey Hepburn το 1953. Οι δυο τους δέθηκαν φιλικά και επαγγελματικά με την ηθοποιό να αναδεικνύεται σε μούσα του Hubert de Givenchy και μαζί να αποδεικνύουν πως μόδα και κινηματογράφος συνδέονται άρρηκτα.

Στη διάρκεια της φιλίας τους, η Audrey Hepburn φόρεσε πολλές φορές δημιουργίες του Givenchy με κορυφαία στιγμή το μικρό μαύρο φόρεμα που φορούσε η ηθοποιός ως Holly Golightly στην ταινία Breakfast at Tiffany’s, ενώ θαύμαζε τα κοσμήματα στο κατάστημα Tiffany της 5ης λεωφόρου στη Νέα Υόρκη. Funny Face, Love in the Afternoon, Sabrina, How to Steal a Million, οι ταινίες που πρωταγωνίστησε η Audrey Hepburn είναι πολλές και όλες έγιναν ακόμα καλύτερες επειδή φορούσε μία iconic Givenchy δημιουργία.

Getty Images O σχεδιαστής με τη μούσα του

Με αφορμή την επέτειο της γέννησης του Hubert de Givenchy, συγκεντρώσαμε εννέα iconic δημιουργίες του που είχε φορέσει η Audrey Hepburn στον κινηματογράφο, γράφοντας ιστορία.