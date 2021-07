Margaret Qualley | Γιατί μιλούν όλοι για την ambassador του οίκου Chanel

Μπορεί η εβδομάδα μόδας Υψηλής Ραπτικής να έριξε αυλαία στο Παρίσι μετά από μία εβδομάδα που μας υπενθύμισε πόσο μας είχαν λείψει οι επιδείξεις με φυσική παρουσία αλλά και πως η μόδα είναι μία από τις πιο θαυμαστές μορφές τέχνης, ωστόσο εμείς φαίνεται πως θα ασχολούμαστε για καιρό ακόμα με όλα όσα είδαμε. Ένα από τα -πολλά- highlights ήταν η εμφάνιση της Margaret Qualley στο fashion show του οίκου Chanel, μίας από τις νεότερες ambassadors του οίκου.

Ποια είναι η Margaret Qualley;

Η μόλις 27 ετών νεαρή γυναίκα έχει καταφέρει να στρέψει την προσοχή των media στο πρόσωπο της για πολλούς λόγους. Αρχικά, πολλοί την γνωρίζουν λόγω της μητέρας της Andie MacDowell, διάσημης ηθοποιού και μοντέλου. Εκτός όμως από την ιδιότητα της "κόρης διάσημης ηθοποιού", η Margaret Qualley είναι πολλά περισσότερα. Έχει κάνει σπουδές στο μπαλέτο σε σχολές όπως το School of the Arts της Βόρειας Καρολίνα και το American Ballet Theatre, εργάζεται ως μοντέλο, ενώ τα τελευταία χρόνια την έχει κερδίσει η τέχνη της υποκριτικής. Αφορμή για να ασχοληθεί με την ηθοποιία ήταν ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα που παρακολούθησε στο Royal Academy of Dramatic Art. Το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο έγινε το 2013 με τη δραματική ταινία "Palo Alto", ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν κάποιες ακόμα . Ιδιαίτερα γνωστή έγινε όταν ενσάρκωσε την Pussycat, που ήταν μέλος της ομάδας του Charles Manson στην ταινία του Quentin Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood".

Getty Images H Margaret Qualley με τον σκηνοθέτη Quentin Tarantino και το καστ του Once Upon A Time in Hollywood, Brad Pitt, Julia Butters και Leonardo DiCapri

Getty Images Με τη μητέρα της Andie MacDowell στις Κάννες το 2012

Η πορεία της στο modelling

Η πρώτη φορά που περπάτησε στην πασαρέλα ήταν στην ηλικία των μόλις 16 ετών όταν συμμετείχε στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου και συγκεκριμένα στο show της σχεδιάστριας Alberta Ferretti. Έναν χρόνο αργότερα, η Qualley ετοίμασε τις βαλίτσες της για το Παρίσι και περπάτησε για τους οίκους Valentino και Chanel. Έχει φωτογραφηθεί για παγκοσμίου φήμης περιοδικά όπως το Interview, το Nylon και το Vanity Fair. Το 2016 πρωταγωνίστησε στην καμπάνια του Ralph Lauren που έφερε την υπογραφή του Steven Meisel.

Getty Images Στη επίδειξη μόδας της Alberta Ferretti σε ηλικία 16 ετών.

Η στενή της σχέση με τον οίκο Chanel ξεκινάει το 2019 και σύντομα θα τη δούμε να ποζάρει για την καμπάνια Spring 2020 για τα γυαλιά ηλίου του οίκου, μαζί με τον Pharrell Williams. Φέτος, η Virginie Viard την επέλεξε να ενσαρκώσει τη νύφη Chanel, και κατάφερε έτσι να μαγνητίσει τα βλέμματα όλων.

Getty Images Στο show της Chanel στο Παρίσι τον Μάρτιο του 2020.

Το film της haute couture συλλογής Chanel

Λίγο πριν παρουσιαστεί η Haute Couture συλλογή για τη σεζόν Φθινόπωρο-Χειμώνας 2021-2022, ο γαλλικός οίκος έδωσε στη δημοσιότητα ένα preview της collection, ένα ατμοσφαιρικό fashion φιλμ, το οποίο γυρίστηκε στο Palais Galliera του Παρισιού και φέρει την υπογραφή της σκηνοθέτιδας Sofia Coppola.

Courtesy of Chanel Στην καμπάνια για τη Haute Couture collection FW21-21

Στο fashion film ξεχωρίζει και η πρωταγωνίστρια του που δεν είναι άλλη από την καθηλωτικά όμορφη Margaret Qualley. Η νεαρή ηθοποιός και μοντέλο είναι μία από τις καλύτερες επιλογές που θα μπορούσε να είχε κάνει ο οίκος, αφού τόσο η εμφάνιση όσο και η φινέτσα της ταιριάζουν με το DNA και την αισθητική του οίκου.

Δείτε το film

Η Margaret Qualley και το φινάλε ως Chanel νύφη

Από τις ομορφότερες στιγμές της επίδειξης μόδας για την Haute Couture συλλογή ήταν δίχως αμφιβολία η εμφάνιση της Margaret Qualley ως νύφη. Η μούσα του οίκου κατέβηκε τα σκαλιά του Palais Galliera με ένα bridal look με '80s αισθητική, φορώντας ένα νυφικό σε soft ροζ απόχρωση, καπέλο και πέπλο. Στα χέρια της κρατούσε μία ανθοδέσμη με χρωματιστά, φρέσκα λουλούδια, την οποία πέταξε προς το κοινό λίγο πριν το τέλος της επίδειξης.

Η εμφάνιση της στο δείπνο του οίκου

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας Υψηλής Ραπτικής, ο οίκος Chanel γιόρτασε τη νέα συλλογή μ' ένα δείπνο, καλεσμένες του οποίου ήταν οι διάσημες μούσες του. Μία εκ των οποίων είναι και η Margaret Qualley. Το δείπνο πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Palais Galliera, του μουσείου που φιλοξενεί την ιστορία της γαλλικής μόδας με τα τραπέζια και εν γένει τον χώρο να είναι διακοσμημένος κυρίως με λουλούδια και βασισμένος στη διαχρονική αισθητική του γαλλικού οίκου.

Για την βραδιά η Margaret Qualley επέλεξε να φορέσει ένα midi φόρεμα σε λευκή και μαύρη απόχρωση που ανήκει στην Cruise 2021-2022 συλλογή του οίκου Chanel. Ολοκλήρωσε την εμφάνιση της με δικτυωτό καλσόν σε λευκό χρώμα, μία από τις τάσεις που προτείνει ο γαλλικός οίκος, αλλά και με λευκά, ψηλοτάκουνα ankle boots.

Κι άλλες εμφανίσεις της με Chanel

Getty Images Στο show για τη συλλογή Chanel Metiers d'art 2019-2020.

Getty Images Στις Χρυσές Σφαίρες του 2020 με φόρεμα Chanel.