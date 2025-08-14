Δεκαπενταύγουστος | 5 κομψά looks για την τελευταία μεγάλη απόδραση του καλοκαιριού

Ο Δεκαπενταύγουστος έχει πολλούς συμβολισμούς για τους Έλληνες: είναι μια μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, είναι το επίκεντρο των θερινών τους διακοπών, είναι αφορμή για να περάσουν χρόνο με τις οικογένειές τους. Είναι, συχνά, το "πριν" και το "μετά" το καλοκαίρι. Είναι, επίσης, μια καλή ευκαιρία για σύντομη απόδραση καθώς μάλιστα αυτή την εποχή η πόλη είναι συνήθως άδεια και οι περισσότερες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές. Δεν χρειάζεται, επομένως, πολύ σκέψη. Αρκεί να μαζέψετε σε μια βαλίτσα όσα θα χρειαστείτε για τα looks σας και να πάρετε τον δρόμο για τις παραλίες, το εξοχικό, τα χωριά ή κοντινούς προορισμούς. Αυτό, ωστόσο, που χρειάζεται είναι λίγη στιλιστική έμπνευση.

Για μια απόδραση τριών ή τεσσάρων ημερών, αυτό που χρειάζεται είναι να εστιάσετε σε κομμάτια λειτουργικά τα οποία θα μπορείτε να φορέσετε με διαφορετικό styling στις day-to-night εμφανίσεις σας. Ένα εντυπωσιακό φόρεμα – καφτάνι με έντονα prints που θα συνδυάσετε με σανδάλια και κοσμήματα θα γίνει το look σας για τις εμφανίσεις στην παραλία, αλλά και στις βραδινές εξόδους. Μία φαρδιά παντελόνα με ρίγες μπορεί να φορεθεί μ' ένα tank top αλλά και με το πάνω μέρος του μαγιό σας για τις χαλαρές βόλτες σε γραφικά σοκάκια, ενώ ένα λινό σετ, πουκάμισο και παντελόνι σε λευκό, είναι η τέλεια επιλογή για το travel look σας, αλλά και μια απογευματινή βόλτα- αρκεί να προσθέσετε ένα κομψό καπέλο.

Εναλλακτικά, για τις εξόδους σας μπορείτε να εμπιστευτείτε ένα φόρεμα με πουά μοτίβο, που θα σας βάλει μέσα στο παιχνίδι των επίκαιρων τάσεων, ενώ οι διακοπές είναι πάντα μια καλή αφορμή για "παιχνιδιάρικο" στιλ που θα σας εξασφαλίσει ο συνδυασμός διαφορετικών μεταξύ τους μοτίβων,

1. Εντυπωσιακό καφτάνι

2. Φαρδύ παντελόνι + tank top

3. Πουά φόρεμα

4. Λινό πουκάμισο + λινό παντελόνι

5. Prints σε mix&match