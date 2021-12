Τα style icons του 2021

Timothée Chalamet

O Timothée Chalamet έκανε αίσθηση ηδη από την πρώτη του παρουσία στο κόκκινο χαλί, το 2018 με αφορμή την ταινία Call Me by Your Name. Το στιλ του συνδυάζει στοιχεία που χαρακτηρίζουν το ποιος είναι ο ίδιος και τη μοντέρνα αντίληψη της γενιάς του, ενώ η σταθερή συνεργασία του με τον σχεδιαστή Haider Ackermann - με τον οποίο συνεργάζεται και η Tilda Swinton- τον έχει αναδείξει σ' ένα από τα πιο ιδιοσυγκρασιακά style icons.