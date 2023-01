Πώς θα αποφύγετε τις απερίσκεπτες αγορές ρούχων

Είναι ένα κοινό σκηνικό που μοιράζονται χιλιάδες γυναίκες. Χαλάρωση στον καναπέ μετά από δύσκολη ή απαιτητική ημέρα, κάνοντας scroll down στο αγαπημένο e-shop με σκοπό να κάνουμε αγορές ,που πρόκειται ή έστω έτσι πιστεύουμε εκείνη τη στιγμή, οι οποίες πρόκειται να μας φτιάξουν τη διάθεση, να μας κάνουν να αισθανόμαστε καλύτερα. Ο κόσμος της μόδας και πιο συγκεκριμένα το shopping λειτουργεί ως placebo και mood changer για πολλές γυναίκες. Ωστόσο, ακόμα κι αν εκ πρώτης όψεως η αγορά νέων ρούχων και αξεσουάρ μπορεί όντως να έχει θετική επίδραση στην ψυχολογία μας, μακροπρόθεσμα έχει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Συνεπώς, για ποιον λόγο συνεχίζουμε να αγοράζουμε αλόγιστα ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ με την ελπίδα πως το shopping θα μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα τη δεδομένη περίοδο της ζωής μας;

Όπως εξηγεί στο Harper's Bazaar UK η Katia Vladimirova, senior research associate στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης Και ιδρύτρια του "Sustainable Fashion Consumption Network”, η αγορά τόσων πολλών ρούχων έχει αρνητικά αποτελέσματα στο budget μας, ενώ όπως περιγράφει "τα νέα ρούχα σάς κάνουν να αισθάνεστε όμορφα μόνο εκείνη τη στιγμή. Στη συνέχεια είναι απλώς ένα επιπλέον φορτίο”. Ακριβώς δηλαδή όπως οποιαδήποτε άλλη κατάχρηση.

Η αγορά νέων ρούχων έχει καταλήξει να είναι μία συνήθεια για πολλές γυναίκες. Πρόσκληση για κάποιον γάμο; Νέο φόρεμα. Σοβαρή σύσκεψη στην εταιρεία; Νέο κοστούμι. Βραδινή έξοδο μετά από καιρό; Νέες γόβες. Ακόμα κι έχουμε στη διάθεση μας πάντα επιλογές για να φορέσουμε στις εν λόγω περιστάσεις, πάντα θα θελήσουμε να αγοράσουμε κάτι νέο. "Οι άνθρωποι καταφεύγουν στο shopping κυρίως όταν θέλουν να κρατήσουν τον εαυτό τους απασχολημένο ή να αποφύγουν κάποιο άσχημο συναίσθημα” δηλώνει επίσης στο Harper's Bazaar UK η Alec Leach, fashion editor και συγγραφέας. "Αυτή η τακτική δεν θα σας κάνει ποτέ να νιώσετε ικανοποίηση όταν κάνετε shopping, αφού ποτέ δεν θα είναι αρκετό”.

Με μία πρώτη σκέψη, η απάντηση σε αυτή την υπερκαταναλωτική προσέγγιση της μόδας θα ήταν το sustainability και τα second hand ρούχα. Ωστόσο, σύμφωνα με την Katia Vladimirova, δεν έχει τόση σημασία να επιλέγουμε ρούχα που έχουν δημιουργηθεί με eco friendly τακτικές ή να κάνουμε τις αγορές μας από second hand καταστήματα εάν συνεχίζουμε να ψωνίζουμε αλόγιστα ρούχα και να γεμίζουμε τις ντουλάπες μας από αυτά. Ο στόχος είναι να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη μόδα, τις επιπτώσεις που έχει αυτή στη διάθεση, την ψυχολογία αλλά και τον πλανήτη μας. Τι προτείνουν λοιπόν οι fashion experts;

Επενδύστε στο μέλλον

Τι μπορεί να σημαίνει αυτό; Ο όρος "capsule γκαρνταρόμπα” εισέρχεται ξανά στη συζήτηση. Σύμφωνα με τους fashion experts είναι σημαντικό οι αγορές σας να πραγματοποιούνται, έχοντας ως γνώμονα τα ρούχα που θα φοράτε και πολλά χρόνια και όχι με βάση τα ρούχα ή αξεσουάρ που γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάθε φορά μάλιστα που συνειδητοποιείτε πως πρόκειται να κάνετε μία παρορμητική αγορά, πάρτε μία βαθιά ανάσα και αναλογιστείτε εάν πρόκειται να φοράτε το εν λόγω κομμάτι σε δύο χρόνια από τώρα. Εάν η απάντηση είναι αρνητική, θα γνωρίζετε πως η συγκεκριμένη αγορά είναι περιττή.

Ενημερωθείτε

Σε αυτή την περίπτωση, η φράση "η γνώση είναι δύναμη” είναι σίγουρα ένας τρόπος για να αλλάξετε τον τρόπο που αντιμετωπίζετε τη μόδα και τα ρούχα. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά βιβλία, αλλά και ντοκιμαντέρ που εξηγούν αναλυτικά τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η υπερκατανάλωση στον πλανήτη μας. Μία από τις λύσεις αυτού του τόσο σημαντικού προβλήματος είναι να υιοθετήσουμε ώριμες αγοραστικές συνήθειες και να αποφύγουμε τις υπερβολές.

Σκεφτείτε ολιστικά

Εάν αντικρίζετε τη ντουλάπα σας και αυτή είναι γεμάτη από ρούχα και αξεσουάρ, ωστόσο εσείς συνεχίζετε να απολαμβάνετε το shopping αλόγιστα, μάλλον έχει έρθει η στιγμή για αλλαγή. Αυτό σημαίνει πως χρειάζεται να κάνετε μία καλή και ψύχραιμη εκκαθάριση στη γκαρνταρόμπα σας. Τι θα κάνετε με όλα τα ρούχα που δεν χρειάζεστε πλέον; Μπορείτε να τα ανακυκλώσετε, να τα δωρίσετε στις φίλες σας ή σε κάποιον φιλανθρωπικό οργανισμό. Εναλλακτικά, σκεφτείτε νέους, πιο δημιουργικούς τρόπους για να αξιοποιήσετε το εν λόγω κομμάτι. Μην ξεχνάτε άλλωστε πως το "think out of the box” είναι ένα από τα πιο σημαντικά και έξυπνα mantras που θα εξελίξουν το προσωπικό στιλ σας.

Κάντε unfollow και unsubscribe

Όπως είχε πει ο Oscar Wilde "Μπορείς να αντισταθείς στα πάντα, εκτός από τον πειρασμό”. Ο όρος "αντίσταση" ας πούμε πως αφορά την αλόγιστη αγορά ρούχων και ως "πειρασμό” ας ορίσουμε τις άπειρες influencers και vloggers που σας προτείνουν συνεχώς να αγοράζετε νέα πράγματα ή ο,τιδήποτε άλλο έχετε συνειδητοποιήσει πως σας προτρέπει να κάνετε περισσότερες και πιο συχνές αγορές. Εξίσου έξυπνο είναι να απεγκαταστήσετε τις εφαρμογές των e-shops που έχετε στο κινητό σας. Κάπως έτσι και αν προσθέσετε λίγη περισσότερη δυσκολία στον εαυτό σας, ίσως φανεί πιο εύκολο να περιορίσετε τις περιττές αγορές και να φτάσετε ευκολότερα στον στόχο. Να αποκτήσετε μία πιο ώριμη αγοραστική συμπεριφορά που δεν άγεται και φέρεται από παρορμήσεις.