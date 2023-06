Made with love, for love | Οι ωραιότερες χειροποίητες βέρες, στέφανα, σταυροί και special occasion rings της σεζόν

Αν κάτι μας δίδαξαν τα γεγονότα των τελευταίων χρόνων, αυτό είναι ότι η ζωή είναι απρόβλεπτη. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, συνειδητοποιήσαμε ότι κάθε μας στιγμή είναι πολύτιμη και μοναδική και ότι πρέπει να τη ζούμε όσο καλύτερα μπορούμε χωρίς να χάνουμε ευκαιρία. Γι’ αυτό λοιπόν, ας εκφραστούμε όπως θέλουμε, ας αγαπήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε, ας βάλουμε μπρος αυτό που για καιρό αναβάλαμε, ας κάνουμε τους γύρω μας χαρούμενους, ας ζήσουμε to the fullest όλες τις μικρές, αλλά και μεγάλες μας στιγμές.

Ανάμεσα σε αυτές τις σημαντικές στιγμές μπορεί να είναι ένας γάμος, μια βάπτιση, αλλά και μια απλή γιορτή και συμφωνία μεταξύ ενηλίκων για το ξεκίνημα μιας κοινής ζωής χωρίς επίσημες τελετές. Είναι οι δικές μας, οι ολόδικες μας αληθινές ιστορίες αγάπης που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στον χρόνο και στο μυαλό μας.

Όλες αυτές τις στιγμές είθισται να τις γιορτάζουμε με ένα κόσμημα που θα αποτελέσει και το παντοτινό αναμνηστικό εκείνων των ημερών. Γι’ αυτό και πρέπει να είναι μοναδικό, να διαφέρει από κάθε άλλο κόσμημα, να είναι το "πολύτιμό μας". Τέτοιου είδους special occasion κοσμήματα δημιουργεί και στο εργαστήριό του στο κέντρο της Αθήνας, το PRIGIPO Rendezvous. Πρόκειται για το "παιδί", την προέκταση θα λέγαμε, του ελληνικού brand με χειροποίητα κοσμήματα, PRIGIPO. Το PRIGIPO Rendezvous δημιουργήθηκε για να συγκεντρώσει όλα εκείνα τα κοσμήματα που θα συνοδεύσουν τα σημαντικά ραντεβού -επίσημα ή όχι- που δίνουμε με αγαπημένα πρόσωπα για να δηλώσουμε την αγάπη και την ένωσή μας μαζί τους.

Βέρες, γαμήλια στέφανα, βαπτιστικοί σταυροί, μονόπετρα, αλλά και one of kind δαχτυλίδια με διαμάντια και πολύχρωμες πολύτιμες πέτρες δημιουργούνται στο χέρι το καθένα ξεχωριστά, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές τεχνικές αργυροχοΐας σε συνδυασμό με σύγχρονες μεθόδους. Είναι με λίγα λόγια κοσμήματα ethically made with love, for love.

"Το PRIGIPO Rendezvous πολλοί το ξέρετε σαν σκέψη, άλλοι ως όνειρο που είχαμε από τότε που ξεκινήσαμε, άλλοι σαν τη φυσική εξέλιξη της δικής μας ιστορίας. Εμείς το ξέρουμε ως το project που κάναμε για την αγάπη", αναφέρει η σχεδιάστρια των κοσμημάτων και ιδρύτρια του PRIGIPO Rendezvous, Καλομοίρα Παπαγεωργίου.

Τα σχέδια του είναι κομψά και ντελικάτα και δύσκολα θα πει κάποιος όχι όταν τα δει. Κρύβουν έναν σύγχρονο ρομαντισμό και σχεδιάζονται με σημείο αναφοράς την αντοχή τους στον χρόνο, ώστε να μπορέσουν να συνοδεύουν για πάντα τις ιστορίες αγάπης σας. Αναλόγως το κόσμημα μπορούμε να επιλέξουμε το μέγεθος της πέτρας, της αλυσίδας, το χρώμα, τα καράτια, το αν θα είναι matte ή γυαλιστερά, αλλά και να χαράξουμε ό,τι θέλουμε στο εσωτερικό μέρος από τις βέρες και έτσι να δημιουργήσουμε το δικό μας μοναδικό κόσμημα.

*Τα κοσμήματα του PRIGIPO Rendezvous μπορούμε να τα δούμε από κοντά στο φυσικό κατάστημα στην οδό Κολοκοτρώνη 34, αλλά να τα παραγγείλουμε online μόνοι μας. Η ομάδα του PRIGIPO φρόντισε να δημιουργήσει έναν αναλυτικό οδηγό, ώστε να μπορέσουμε να επιλέξουμε το σωστό κόσμημα χωρίς να χρειαστούμε βοήθεια.

*Φωτογραφίες: Αντώνης Αγριδόπουλος.