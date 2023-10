Πώς θα υιοθετήσετε το leather trend φέτος το φθινόπωρο

Εάν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει εν γένει τις τάσεις της μόδας για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2023-2024 είναι πως πρωταγωνιστεί η elevated εκδοχή κάποιων διαχρονικών items. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το leather trend που προσφέρει τη δερμάτινη εκδοχή ρούχων που χαρακτηρίζονται από διαχρονικότητα και φινέτσα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα δερμάτινα παντελόνια σε μονοχρωμίες όπως το μαύρο και το καφέ, τα οποία έχουν τις ίδιες στιλιστικές ιδιότητες με την υφασμάτινη εκδοχή τους, ωστόσο χαρίζουν μία έξτρα κομψότητα στο τελικό look. Οι δερμάτινες ολόσωμες φόρμες που αποπνέουν έναν δυναμισμό είναι επίσης must have για την περίοδο του φθινοπώρου και του χειμώνα, αφού μπορείτε να τις φορέσετε από το πρωί στο γραφείο έως τη βραδινή έξοδο.

Εάν επιθυμείτε να ανανεώσετε το στιλ σας με νέα bottoms, μία δερμάτινη φούστα και ένα ψηλόμεσο δερμάτινο σορτς είναι σίγουρα must have, ενώ τα δερμάτινα πανωφόρια της τρέχουσας σεζόν είναι μακριά, σε αποχρώσεις όπως το olive green ή το chocolate brown. Η λίστα με τα απαραίτητα δερμάτινα items της σεζόν ολοκληρώνεται με τη διαχρονική leather τσάντα που δεν χάνει ποτέ τη στιλιστική της αξία.

