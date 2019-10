Women @ fashion | Πώς η μόδα κάνει πράξη το στόχο της για τη γυναικεία ενδυνάμωση

"Οι γυναίκες διαθέτουν τόσο έντονο ένστικτο που πιστεύω πως έχουν καταλάβει ότι δεν ονειρεύτηκα απλώς να τις κάνω να δείχνουν πιο όμορφες, αλλά να αισθάνονται και πιο χαρούμενες", δήλωνε ο σχεδιαστής των ονείρων Christian Dior, ξεκινώντας μια επανάσταση όχι μόνο στον κόσμο της μόδας, αλλά και στον κόσμο της γυναίκας.

Με πάνω από μισό αιώνα να έχει περάσει από τους πρώτους φεμινιστικούς αγώνες για την απόκτηση ίσων ευκαιριών αλλά και δικαιώματος ψήφου, οι γυναίκες σήμερα επαναστατούν ξανά ενάντια σε όλα όσα επιμένουν να τις περιορίζουν. #MeToo, #IAmANastyWoman, #Times Up, #WhyIStayed, #Womens Reality είναι μερικά από τα πιο διάσημα hashtags των τελευταίων χρόνων που ένωσαν τις γυναικείες φωνές σε ένα σύγχρονο φεμινιστικό μανιφέστο. "Η γνώση είναι δύναμη": Με αυτήν τη φράση το top model Karlie Kloss ξεκίνησε τη συνομιλία του με τον Imran Amed, ιδρυτή και διευθυντή του BoF, στη σκηνή της ετήσιας διάσκεψης "Voices", δυο χρόνια πριν.

"Μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες αντιμετωπίζουν τον ίδιο τους τον εαυτό και να τις πείσει για όλα εκείνα που μπορούν να καταφέρουν. Η αυτοπεποίθηση είναι το κλειδί. Διανύουμε μια σημαντική περίοδο αλλαγών και ήρθε η στιγμή να σκεφτούμε ποιες πιστεύουμε ότι μπορούμε στ’ αλήθεια να γίνουμε", συμπλήρωνε η Kloss, προκαλώντας και ενθαρρύνοντας τη μόδα να πάρει πρωτοβουλίες και να ενδυναμώσει τις νέες γυναίκες. Γιατί, πράγματι, η βιομηχανία της μόδας έχει την ικανότητα αλλά και την ευθύνη να αξιοποιήσει τη δύναμή της για να φωτίσει το μέλλον των κοριτσιών. Και αυτός ο αγώνας έχει ήδη ξεκινήσει.

Πιστεύοντας ότι η ποικιλομορφία είναι πηγή πλούτου και βασικός παράγοντας επιτυχίας, η Chantal Gaemperle, Group Executive Vice President Human Resources & Synergies του ομίλου LVMH, κατέστησε σαφές γιατί ο όμιλος προχώρησε στη σύσταση του EllesVMH – μια σειρά δράσεων που περιλαμβάνει εκπαίδευση, coaching, συμβουλευτική και υποστήριξη των γυναικών καταλήγοντας σε απίστευτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, αφού από το 2007 μέχρι σήμερα το ποσοστό γυναικών σε θέσεις-κλειδιά έφθασε από το 23% στο 42% και συνεχίζουν με στόχο μέχρι το 2020 το 50% των top διοικητικών θέσεων του ομίλου να καταληφθεί από γυναίκες.

Την ίδια στιγμή ο όμιλος Kering μετρά 11 χρόνια στον αγώνα για την καταπολέμηση της διαδικτυακής βίας κατά των γυναικών μέσω του White Ribbon For Women. "Αγνοώντας τη διαδικτυακή κακοποίηση, συναινούμε στην ατιμωρησία των δραστών και συμβάλλουμε στην εξέλιξη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών", δηλώνει ο François-Henri Pinault, πρόεδρος του ομίλου Kering, αφού σύμφωνα με έρευνες το 74% των γυναικών παγκοσμίως έχει υποστεί διαδικτυακή βία και το 41% έχει νιώσει να απειλείται η ζωή του.

Στην περσινή καμπάνια του White Ribbon For Women με τίτλο #IdontSpeakHater και στόχο την υποστήριξη της Gen Z ενάντια στο cyberbullying, ήταν η πρώτη φορά στη δεκαετή πορεία της οργάνωσης που οίκοι του ομίλου, ανάμεσά τους οι Saint Laurent, Gucci, Balenciaga, Alexander McQueen και Bottega Veneta, συνεισέφεραν οικονομικά δωρίζοντας το 10% της τιμής συγκεκριμένων κομματιών στον αγώνα κατά της διαδικτυακής βίας. Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και ο οίκος Dior με τη Maria Grazia Chiuri να ηγείται ίσως του πιο εξωστρεφούς φεμινιστικού κινήματος αυτήν τη στιγμή στη μόδα και να σχεδιάζει πλέον μόνο για δυναμικές και κυρίως ελεύθερες γυναίκες αντλώντας έμπνευση επίσης από δυναμικές γυναίκες.

Σήμερα, το Women@Dior αποτελεί μια κοινότητα 300 νέων γυναικών από 11 πόλεις του κόσμου που συμμετέχουν σε ένα mentoring πρόγραμμα το οποίο διεξάγεται από επαγγελματίες του οίκου Dior, με στόχο την προετοιμασία νέων γυναικών, ακόμα και μαθητριών, για την εισαγωγή τους στον υπέροχο κόσμο της μόδας. Το 1,1 δισεκατομμύριο κορίτσια του κόσμου είναι πηγή δύναμης και δημιουργικότητας, ωστόσο οι ανισότητες οδηγούν τα 32 εκατομμύρια από αυτά τα κορίτσια να αποκλείονται εντελώς από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για ένα καλύτερο μέλλον ισότιμων ευκαιριών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης πασχίζει ήδη από το 1973 και η μη κερδοσκοπική οργάνωση Women In Film, που ιδρύθηκε από την Tichi Wilkerson Kassel με στόχο την προώθηση ίσων ευκαιριών στην ανταγωνιστική και συχνά αμφιλεγόμενη βιομηχανία του θεάματος.

Σύμμαχος σε αυτό δεν είναι άλλος από τον ιταλικό οίκο Max Mara που εξυμνεί το γυναικείο δυναμισμό. Για περισσότερα από 17 χρόνια, ο οίκος υποστηρίζει θερμά τη ΜΚΟ και από το 2006 έχει εδραιώσει στο ετήσιο event Women in Film Annual Gala την απονομή του βραβείου "Film Max Mara Face of the Future Award®". Ένα βραβείο το οποίο απονέμεται σε μια γυναίκα ηθοποιό για την ενεργό της δράση στο χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. "Αντί να προσπαθούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, ας υποστηρίξουμε καλύτερα τα κορίτσια ώστε να το κάνουν εκείνα. Θα είναι σίγουρα πιο αποτελεσματικό", δηλώνει η Molly Logan, συνιδρύτρια του δωρεάν διαδικτυακού Γυμνασίου και Λυκείου για δημιουργικά κορίτσια "School of Doodle" και ο κόσμος της μόδας είναι σίγουρο πως προχωρά έχοντας στο νου του ακριβώς αυτή την αισιόδοξη προοπτική.