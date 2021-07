H Lady Gaga επανασυστήνεται μέσα από τo Old Hollywood style

Για τη Lady Gaga το στιλ δεν αποτελεί μόνο προσωπική υπόθεση. Είναι εργαλείο για τη δουλειά της και οι μεταμορφώσεις στις οποίες καταφεύγει ανά περιόδους κρύβουν συνήθως πίσω τους μία στρατηγική. Από τις προκλητικές extravagant εμφανίσεις της στα πρώτα βήματα της καριέρας της στη μεταμόρφωσή της σε western girl για την προώθηση του δίσκου της Joanne και από εκεί στην επιλογή couture δημιουργιών για τις εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί στη διάρκεια της προώθησης του οσκαρικού "A star is born", η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδοποιός και ηθοποιός επέλεξε να μας επανασυστηθεί αυτή τη φορά μέσα από τo glamorous style του Old Hollywood.

To νέο της στιλιστικό ύφος έρχεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της "House of Gucci", στην οποία πρωταγωνιστεί, και αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 2021. Η Lady Gaga ερμηνεύει τη Patrizia Reggiani, η οποία καταδικάστηκε για την ενορχήστρωση της δολοφονίας του συζύγου της, Maurizio Gucci, κληρονόμου του εμβληματικού οίκου. Η μόδα των '80s αναβιώνει με εντυπωσιακή συνέπεια στο φιλμ και φαίνεται πώς ο νέος της ρόλος και η εναλλαγή της σε μία ποικιλία από κοστούμια της εποχής που διαδραματίζεται η ιστορία, έβαλαν τη Gaga σε διάθεση να συνεχίσει το στιλιστικό της παιχνίδι. Όμως αυτή είναι η μία ερμηνεία για τις απανωτές retro εμφανίσεις της τις τελευταίες μέρες. Η άλλη έχει να κάνει με την ηχογράφηση της συναυλίας της με τον θρυλικό τραγουδιστή Tony Bennett για τη σειρά 'MTV Unplugged', που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Στη διάρκεια, λοιπόν, του ταξιδιού της στη Νέα Υόρκη, η τραγουδίστρια κατέλυσε στο Plaza Hotel, το οποίο έχει φιλοξενήσει γυρίσματα κλασικών ταινιών όπως το , Funny Girl και The Great Gatsby, και από το οποίο έχουν περάσει διάσημες ντίβες του Old Hollywood όπως η Marilyn Monroe και η Elizabeth Taylor. Δυο μέρες έμεινε στη πόλη η Gaga, ωστόσο κάθε φορά που διέσχιζε την κεντρική είσοδο του Plaza το έκανε με Old Hollywood glamour στις εμφανίσεις της.

Από το λευκό τούλινο Giambattista Valli φόρεμα και το δαντελένιο Alexander McQueen με κορσέ μέχρι το ροζ πουά Alessandra Rich και το puff-sleeved φόρεμα με κεντήματα Giuseppe di Morabito, αυτά είναι τα εντυπωσιακά outfits της Lady Gaga.

The Looks

Με ροζ πουά μεταξωτό φόρεμα Alessandra Rich, λευκές γόβες, λευκή Peekaboo handle bag Fendi και μαύρα γυαλιά ηλίου.