Οι 3 τάσεις για το φθινόπωρο 2025 που ξεχωρίσαμε από το street style του Λονδίνου

H έμπνευση που χρειάζεστε για τα looks σας από το φθινοπωρινό στιλ του Λονδίνου.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 25-09-2025
Getty Images

Από τις 18 έως τις 22 Σεπτεμβρίου έλαβε χώρα στη βρετανική πρωτεύουσα, η Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου. Με νέα CEO στο τιμόνι του Βρετανικού Συμβουλίου Μόδας, τη Laura Weir, η διοργάνωση έχει βάλει στόχο να ανακτήσει τη χαμένη της λάμψη και κυρίως να εστιάσει σ' αυτό που διαχρονικά την έκανε να ξεχωρίσει: τα νέα ταλέντα και την καινοτόμα, avant-garde και επαναστατική μόδα. Στο πρόγραμμά της, βεβαίως, εξακολουθεί να παραμένει κορυφαίο brand o οίκος Burberry που συγκεντρώνει και το πιο διάσημο front row, με τη Simone Rocha, τον Erdem και τη Roksanda να ακολουθούν, όμως η εμφάση ήταν προφανές ότι δόθηκε στα καινούργια δυνατά ταλέντα όπως η Dilara Findikoglu, το Chopova Lowena και ο Patrick McDowell. Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, ότι η νεανική ενέργεια ήταν αυτή που συνεπήρε το κοινό και χαρακτήρισε αυτή την εβδομάδα μόδας. 

Παράλληλα με τα shows, οι guests τους έδιναν τη δική τους "παράσταση στιλ" στους δρόμους του Λονδίνου. Όπως συμβαίνει με το street style σε κάθε σημαντική εβδομάδα μόδας, ξεπήδησαν τάσεις για το ντύσιμο της εποχής. Με τους Λονδρέζους να ειδικεύονται στον καιρό του φθινοπώρου, οι προτάσεις αυτές βρίσκουν τέλεια εφαρμογή στα φθινοπωρινά outfits. Τι είδαμε, λοιπόν, στους δρόμους του Λονδίνου; 

-Καρό: και μάλλον θα ήταν περίεργο να μη δούμε τους Βρετανούς να τιμούν το μοτίβο που είναι ταυτισμένο με την εθνική τους ταυτότητα και τα μεγάλα κινήματα που κληροδότησαν στη μόδα, όπως το punk. To καρό φορέθηκε σε total look, σε φούστες και παντελόνια, σε σακάκια, ενώ το συναντάμε και στις τσάντες του οίκου Burberry που επέλεξαν να κρατήσουν κάποιες καλεσμένες. 

-Παντός είδους καμπαρντίνες: Προφανώς, και στο Λονδίνο όλοι φοράνε καμπαρντίνα. Άλλο ένα σύμβολο της μόδας, μετά το καρό, που συνδέεται με την ιστορία των Βρετανών και τον οίκο Burberry, o ιδρυτής του οποίου, Thomas Burberry, εφηύρε το 1879 το ύφασμα "gabardine" και έφτιαξε τις πρώτες καμπαρντίνες. Από κλασικά σχέδια μέχρι δερμάτινες καμπαρντίνες, τα περισσότερα looks είχαν ως συμπλήρωμα ένα κομψό trench coat. 

- Χρώματα: στην παλέτα των χρωμάτων που κυριάρχησαν στο street style συναντάμε φθινοπωρινές αποχρώσεις. Από τη μία έχουμε το καφέ που πολλές fashionistas υιοθέτησαν επιλέγοντας δερμάτινα κομμάτια σε καφέ και από την άλλη διάφορες παραλλαγές του πράσινου, από σκούρα πράσινα τζάκετ και φωτεινά πράσινα δερμάτινα biker έως πουκάμισα στο χρώμα της μέντας, αλλά και καρό μοτίβα με βάση το πράσινο. 

Δυο ακόμα μικρότερα trends που ξεχώρισαν στο street style του Λονδίνου ήταν τα πολύ φαρδιά παντελόνια που φορέθηκαν με καμπαρντίνες ή technical jackets, αλλά και το αξεσουάρ της γραβάτας που είδαμε να συμπληρώνει πολλά ανδρόγυνα looks. 

1. Καρό, καρό & καρό

street style Λονδίνο
Getty Images
street style Λονδίνο
Getty Images
street style Λονδίνο
Getty Images
street style Λονδίνο
Getty Images
street style Λονδίνο
Getty Images

2. Κάθε είδους καμπαρντίνα 

street style Λονδίνο
Getty Images
street style Λονδίνο
Getty Images
street style Λονδίνο
Getty Images
street style Λονδίνο
Getty Images
street style Λονδίνο
Getty Images

3. Top colors: To καφέ και οι διάφορες αποχρώσεις του πράσινου 

street style Λονδίνο
Getty Images
street style Λονδίνο
Getty Images
street style Λονδίνο
Getty Images
street style Λονδίνο
Getty Images
street style Λονδίνο
Getty Images
street style Λονδίνο
Getty Images

Extra

street style Λονδίνο
Getty Images
street style Λονδίνο
Getty Images

