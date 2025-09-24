Follow us

Φθινόπωρο 2025 | Τα 6 looks που μπορείτε να κάνετε με μια μοντέρνα φούστα

Ιδέες για φθινοπωρινά looks με μια φούστα.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 24-09-2025
Η φούστα δεν είναι απλά το "διάλειμμα" μας από τα outfits με παντελόνια που επιλέγουμε συχνά στην καθημερινότητά μας. Είναι ένα διαχρονικό σύμβολο θηλυκότητας και κομψότητας. Οι φούστες παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε κάθε εποχή του έτους, αλλά ειδικά το φθινόπωρο προσφέρουν εξαιρετικές ιδέες για styling. Η ποικιλία στις γραμμές, τα μήκη, τις ποιότητες και τα σχέδιά τους, τις κάνει ιδανικές ακόμα και για να φορεθούν κάθε μέρα, ενώ μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα στις περιστάσεις και από πρωινό να γίνουν βραδινό ένδυμα. 

Φθινόπωρο 2025 | Τα 6 looks που μπορείτε να κάνετε με μια μοντέρνα φούστα

Ποιες φούστες προσφέρονται για φθινοπωρινά outfits; Οι δερμάτινες είναι μια πολύ δημοφιλής επιλογή για την εποχή, όπως και οι ντένιμ, ειδικά φέτος που θα φορεθούν περισσότερο σε καφέ χρώμα. Το μίντι μήκος παραμένει η πρώτη επιλογή των fashionistas, ενώ ειδικά φέτος οι τάσεις μας προτρέπουν να φορέσουμε φούστες σε pencil γραμμή. 

Πάμε, όμως, να δούμε μερικά styling combos για να φρεσκάρουμε τις ιδέες μας για το πώς θα φορέσουμε τις μοντέρνες φούστες του φθινοπώρου

1.  Classic but stylish 

Πολλές φορές οι πιο λιτοί συνδυασμοί είναι αυτοί που έχουν το μέγιστο αποτέλεσμα. Φορέστε μία μίντι φούστα σε ίσια γραμμή μ' ένα λευκό T-shirt, ένα φαρδύ σακάκι και slingback γόβες και θα είστε χωρίς αμφιβολία κομψές. 

2.  Δοκιμάστε  την τάση 

Το brown denim είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες τάσεις της σεζόν Φ/Χ 2025-26. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε μία denim φούστα σε καφέ χρώμα και να τη συνδυάστε τη με μια καφέ κοντή καμπαρντίνα/ κάπα για να ενισχύσετε το στιλιστικό αποτέλεσμα. 

3.  Make it suede 

Ένα άκρως φθινοπωρινό και μοντέρνο combo είναι αυτό που θέλει τις must have σουέτ φούστες φορεμένες με τζάκετ από λείο δέρμα. 

4.  Maxi leather 

Μία μάξι δερμάτινη φούστα κάνει εντύπωση και συνδυάζεται κομψά με μακριά παλτό και μπότες με ψηλό τακούνι. 

5.  Το combo με  cropped 

Ένας πολύ σοφιστικέ τρόπος για να φορέσετε μια pencil φούστα είναι με cropped σακάκια ή tops που σταματούν εκεί που ξεκινάει η μέση τις φούστας. Αν το σακάκι που θα επιλέξετε είναι δερμάτινο, το αποτέλεσμα θα δείχνει πιο τολμηρό. 

6.  Εφαρμόστε το juxtaposition

Οι αντιθέσεις είναι πολύ δημοφιλείς στη μόδα αυτή τη σεζόν. Δοκιμάστε να εφαρμόσετε την αντιπαράθεση (juxtaposition) φορώντας μια λευκή φούστα με επίπεδα και βολάν από ανάλαφρο υλικό με μία Rugby μπλούζα με έντονες ρίγες συνθέτοντας ένα look που ενώνει ρομαντισμό και αθλητικό ύφος. 

