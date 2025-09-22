Follow us

Search

Τα 8 chic φθινοπωρινά looks που μπορείτε να κάνετε με μια καμπαρντίνα

Πώς θα φορέσετε την καμπαρντίνα με μίνιμαλ τρόπο.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 22-09-2025
Getty Images

Δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλές συστάσεις για την καμπαρντίνα. Όλες γνωρίζουμε ότι πρόκειται για το κατ' εξοχήν φθινοπωρινό πανωφόρι, όπως και αναγνωρίζουμε την αξίας της στην ιστορία της μόδας. Το iconic ένδυμα έχει εξασφαλίσει τη θέση του στο πάνθεον με τα hero-pieces της γκαρνταρόμπας εδώ και χρόνια, και κάθε νέα φθινοπωρινή σεζόν είναι έτοιμο, από μια γωνία της ντουλάπας, να αναλάβει ρόλο ρυθμιστή στο στιλ της εποχής. Οι καμπαρντίνες έχουν γνωρίσει και γνωρίζουν διαρκώς επανεκτελέσεις στο κλασικό τους σχέδιο, ωστόσο ακόμα και στη διαχρονική τους μορφή, παραμένουν εξίσου σημαντικές.

Διαβάστε Επίσης

Τα 8 chic φθινοπωρινά looks που μπορείτε να κάνετε με μια καμπαρντίνα

Τα πιο κομψά sneakers του φθινοπώρου έχουν αυτά τα chic χρώματα

Διανύοντας ήδη το φθινόπωρο του 2025, είναι λογικό να αναζητούμε φρέσκες ιδέες για να φορέσουμε μια καμπαρντίνα. Οι fashionistas έχουν ήδη καταθέσει τις προτάσεις του και αυτό που ξεχωρίσαμε είναι η μινιμαλ προσέγγισή τους αναφορικά με το styling. Μία κομψή καμπαρντίνα, εξάλλου, μπορεί να δείχνει εντυπωσιακή και χωρίς να δώσουμε μεγάλη έμφαση στα υπόλοιπα κομμάτια του look. Η ένταση προκύπτει μέσα από το ίδιο το πανωφόρι: τη γραμμή, την ποιότητα, το χρώμα, τα αξεσουάρ που τη συνοδεύουν.

Στις προτάσεις που ανακαλύψαμε η chic κομψότητα επιτυγχάνεται μέσα από τον συνδυασμό της καμπαρντίνας με λιτά και απλά κομμάτια της φθινοπωρινές γκαρνταρόμπας όπως οι pencil φούστες και τα tailored παντελόνια. Το It αξεσουάρ της χρονιάς, η ζώνη, έρχεται να διαμορφώσει ένα νέο στιλ με τη ζώνη φορεμένη πάνω από τη καμπαρντίνα, ενώ μια designer bag μοιάζει να είναι ο τέλειος σύμμαχος γι' ένα chic αποτέλεσμα.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Διαβάστε Επίσης

Τα 8 κομμάτια σε λαδί που αξίζει να φορέσετε αυτό το φθινόπωρο

Tags

Latest

James Middleton | Το συμβολικό στοιχείο στη φωτογραφία που κοινοποίησε για τα γενέθλια του γιου του
NEWS

James Middleton | Το συμβολικό στοιχείο στη φωτογραφία που κοινοποίησε για τα γενέθλια του γιου του

Φθινόπωρο 2025 | Τα πιο δημοφιλή στιλ παπουτσιών για άνδρες και γυναίκες
NEWS

Φθινόπωρο 2025 | Τα πιο δημοφιλή στιλ παπουτσιών για άνδρες και γυναίκες

Βασίλισσα Mary της Δανίας | Η υφή του jacket της είναι αυτή που θα φορεθεί περισσότερο αυτό το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Βασίλισσα Mary της Δανίας | Η υφή του jacket της είναι αυτή που θα φορεθεί περισσότερο αυτό το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Η Jennifer Aniston μόλις έμαθε το μυστικό που η Reese Witherspoon της κρατούσε κρυφό εδώ και 25 χρόνια
NEWS

Η Jennifer Aniston μόλις έμαθε το μυστικό που η Reese Witherspoon της κρατούσε κρυφό εδώ και 25 χρόνια

Συλλογή La Famiglia | Έτσι θα δείχνει ο Gucci στην εποχή του Demna
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Συλλογή La Famiglia | Έτσι θα δείχνει ο Gucci στην εποχή του Demna

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Tom Holland | H πτώση στα γυρίσματα της ταινίας "Spider-Man: Brand New Day" και η διακοπή των γυρισμάτων
NEWS

Tom Holland | H πτώση στα γυρίσματα της ταινίας "Spider-Man: Brand New Day" και η διακοπή των γυρισμάτων

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Wellness Reset | Ένα ξεχωριστό retreat και ένα ραντεβού κολύμβησης στη Μεσσηνία
LIFESTYLE & HOMES

Wellness Reset | Ένα ξεχωριστό retreat και ένα ραντεβού κολύμβησης στη Μεσσηνία

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΙΚΟς ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟς
Louisa Jacobson | Γιατί η κόρη της Meryl Streep έχει γίνει το νέο it-girl της Αμερικής;
NEWS

Louisa Jacobson | Γιατί η κόρη της Meryl Streep έχει γίνει το νέο it-girl της Αμερικής;

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Βασίλισσα Σοφία | Το ελληνικό brand που επέλεξε στις ΗΠΑ και η σύνδεση με τον αδελφό της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο
NEWS

Βασίλισσα Σοφία | Το ελληνικό brand που επέλεξε στις ΗΠΑ και η σύνδεση με τον αδελφό της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Best of Network

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Αντίο Ατέλειες | Τα pimple patches που θα σώσουν την επιδερμίδα σου από τα σπυράκια είναι διάφανα και πανεύκολα στη χρήση

Αντίο Ατέλειες | Τα pimple patches που θα σώσουν την επιδερμίδα σου από τα σπυράκια είναι διάφανα και πανεύκολα στη χρήση

5 anti-trends που θα φορέσουμε το φθινόπωρο του 2025

5 anti-trends που θα φορέσουμε το φθινόπωρο του 2025

Τα παπούτσια από την Oysho που θα φορέσεις ακόμη και με τα office outfits

Τα παπούτσια από την Oysho που θα φορέσεις ακόμη και με τα office outfits

2 hacks για να αφαιρέσεις τους λεκέδες από αίμα στα ρούχα

2 hacks για να αφαιρέσεις τους λεκέδες από αίμα στα ρούχα

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Πανευρωπαϊκή έρευνα Ιδρύματος Vodafone για την ψηφιακή ευημερία παιδιών και νέων

Πανευρωπαϊκή έρευνα Ιδρύματος Vodafone για την ψηφιακή ευημερία παιδιών και νέων

Ανάπτυξη πάνω από 2% μέχρι το 2026 προβλέπουν για Ελλάδα ΕΕ, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ και ΤτΕ - Οι προβλέψεις για επενδύσεις, κατανάλωση, εξαγωγές

Ανάπτυξη πάνω από 2% μέχρι το 2026 προβλέπουν για Ελλάδα ΕΕ, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ και ΤτΕ - Οι προβλέψεις για επενδύσεις, κατανάλωση, εξαγωγές

Δείτε το trailer για τη &#39;Σπασμένη Φλέβα&#39;, τη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη

Δείτε το trailer για τη 'Σπασμένη Φλέβα', τη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη