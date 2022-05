Η shopping list του καλοκαιριού για ολοκληρωμένη γκαρνταρόμπα

Διανύουμε τον τελευταίο μήνα της άνοιξης και έχουμε ήδη ξεκινήσει να ονειρευόμαστε το καλοκαίρι. Το πρόγραμμα άλλωστε για τους επόμενους μήνες περιλαμβάνει βουτιές στη θάλασσα, βόλτες στα σοκάκια των νησιών, δροσερά cocktails, χαλάρωση και διασκέδαση. Εάν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει αυτή τη summerish συνθήκη ακόμα καλύτερη είναι η δημιουργία μίας ολοκληρωμένης γκαρνταρόμπας.

Ποια κομμάτια χρειάζεται μία fashionista για το φετινό καλοκαίρι; Εκτός από τα μαγιό, μπικίνι και ολόσωμα, χρειάζεται να εμπλουτίσετε τη συλλογή σας με ρούχα που θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε την υψηλή θερμοκρασία με στιλ. Στην κορυφή των επιλογών είναι σαφώς τα αέρινα φορέματα σε υφάσματα όπως το λινό ή το μετάξι, αφού αυτά επιτρέπουν στην επιδερμίδα να αναπνεύσει και είναι απορροφητικά. Mini, midi και maxi, τα φορέματα είναι ιδανικά για κάθε πιθανή περίσταση και θα κάνουν τη ζέστη πιο υποφερτή.

Εξίσου απαραίτητα είναι τα tops. Με cut outs ή puff sleeves, με δαντέλα ή halter neck, σε μονοχρωμίες ή εντυπωσιακά εμπριμέ μοτίβα, τα tops συνδυάζονται με ψηλόμεσα σορτς (που είναι ένα ακόμα must have για το καλοκαίρι), με ψηλόμεσες παντελόνες και τζιν. Ακολουθώντας τις τάσεις της μόδας, τα co-ords είναι μία έξυπνη επιλογή, αφού μπορείτε να τα φορέσετε είτε ως σετ είτε χωριστά για περισσότερα looks.

Όσον αφορά στα αξεσουάρ, μία ψάθινη τσάντα πρόκειται να αντικαταστήσει την καθημερινή tote bag σας, ενώ στις νέες συλλογές των brands θα βρείτε τσάντες σε διαφορετικά μεγέθη για να επιλέξετε ανάλογα με την περίσταση. Τα flat σανδάλια είναι επίσης άκρως απαραίτητα είτε για τις εμφανίσεις σας στην πόλη είτε στο νησί, ενώ ένα ακόμα στιλ παπουτσιών που αγαπούν οι fashion experts είναι οι εσπαντρίγιες.

Editor's Picks