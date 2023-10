Πώς θα φορέσετε τo brown trend αυτό το φθινόπωρο

Brown is the new black θα δείτε να αναφέρεται σε πολλά άρθρα που περιγράφουν την επιστροφή του καφέ στις κυρίαρχες τάσεις της μόδας, αλλά η αλήθεια είναι ότι το καφέ ήταν πάντα εκεί. Ιδίως την περίοδο του φθινοπώρου, οπότε η διάθεσή μας αρχίζει και προσαρμόζεται στο κλίμα της εποχής - και τα χρώματα που τη χαρακτηρίζουν. Φέτος, ωστόσο, το καφέ παίρνει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση χάρη στην επικράτηση της "ήσυχης πολυτέλειας" και των διαχρονικών στιλ στη μόδα. Το καφέ, εξάλλου, αποπνέει πολυτέλεια και σοφιστικέ κομψότητα, ενώ μπορεί να κάνει υπέροχους συνδυασμούς με τα άλλα δημοφιλή χρώματα της σεζόν, το μαύρο, τα μπεζ ακόμα και το κόκκινο.

Πώς θα φορέσετε το brown trend

Αναζητώντας φρέσκιες ιδέες για να υιοθετήσουμε το brown trend ανατρέξαμε σε πρόσφατα street style looks. Οι fashionistas, λοιπόν, από τις διάσημες πρωτεύουσες της μόδας προτείνουν πανωφόρια όπως σουέτ και shearling παλτό, δερμάτινες καμπαρντίνες, bomber τζάκετ και σακάκια σε αποχρώσεις του καφέ, από τις πιο σκούρες ως τις πιο light, συνδυασμένα με καφέ tailored παντελόνια ή φούστες. Πουλόβερ σε καφέ φοριούνται με δερμάτινες καφέ φούστες, ενώ τα καφέ κοστούμια είναι μια σούπερ κομψή επιλογή για τα office looks σας.

Get the style