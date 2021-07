H Baguette bag επιστρέφει χάρη στην "Carrie Bradshaw"

Η νοσταλγία και η επιστροφή στα trends που μεσουράνησαν σε περασμένες δεκαετίες είναι ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της μόδας. Από όλες τις τάσεις που εμφανίζονται κάθε σεζόν, πάντα θα υπάρχει κάποια που καταφέρνει να κερδίσει περισσότερο την καρδιά και την προσοχή των γυναικών. Έτσι, με την πάροδο του χρόνου, το εν λόγω trend παύει να έχει τον χαρακτήρα του εφήμερου και αποκτά διαχρονικότητα. Ακριβώς όπως και η Baguette τσάντα του οίκου Fendi που έκανε την εμφάνιση της στα τέλη της δεκαετίας του '90, γράφοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της μόδας.

Η γέννηση της Baguette bag

Η πρώτη φορά που η Baguette bag κάνει την εμφάνιση της στον κόσμο της μόδας ήταν το 1997 όταν τη δημιούργησε η Silvia Venturini Fendi. Στόχος της σχεδιάστριας ήταν να φτιάξει μία τσάντα με χαρακτήρα, που δεν θα περνά απαρατήρητη, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τη λειτουργικότητα που ήταν ο βασικός γνώμονας των trends που επικρατούσαν εκείνη την εποχή.

Σε συνέντευξη της στην εφημερίδα The Financial Times, η σχεδιάστρια είχε αποκαλύψει πως ο οίκος Fendi έχει πουλήσει πάνω από ένα εκατομμύριο Baguette bags, η οποία μάλιστα ήταν και είναι διαθέσιμη σε αμέτρητες παραλλαγές.

Η Baguette bag και το Sex and the City

Εκτός από το μοναδικό σχέδιο της Baguette bag, της μικρής τσάντας με το κοντό λουράκι που δημιούργησε η Silvia Venturini Fendi, ένα τηλεοπτικό style icon έμελλε να συνδυάσει το όνομα του και να καθιερώσει αυτό το στιλ τσάντας. Ο λόγος για την Carrie Bradshaw, πρωταγωνίστρια της σειράς Sex and City, που για πάνω από μία δεκαετία όριζε πολλές από τις τάσεις της μόδας, επηρέαζε τον τρόπο ντυσίματος γυναικών σ' όλο τον πλανήτη και καταφέρνει μέχρι σήμερα να θεωρείται up to date.

Η πρώτη φορά που η Carrie Bradshaw κράτησε την Baguette bag του οίκου Fendi είναι το 17ο επεισόδιο του 3ου κύκλου, όταν ένας ληστής προσπαθεί να την κλέψει, ζητώντας της να του δώσει την τσάντα της. Τότε, η πρωταγωνίστρια έδωσε την iconic απάντηση "Όχι, είναι Baguette ".

Η εν λόγω σκηνή με την τσάντα Fendi καθιέρωσε τόσο την Carrie Bradshaw ως style icon όσο και τον ιταλικό οίκο, το 1999, ο οποίος είδε τις πωλήσεις του να εκτοξεύονται. Ο οίκος, μάλιστα, βάσισε αρκετές από τις marketing κινήσεις του επάνω σε αυτή την συνεργασία με τη σειρά Sex and the City, διοργανώνοντας μία επετειακή έκθεση στο Παρίσι το 2012 για τη συμπλήρωση των 15 χρόνων από την προβολή του επεισοδίου, ενώ το 2019 λάνσαρε ξανά την Baguette bag στη συλλογή του για τη σεζόν Άνοιξη-Καλοκαίρι, κυκλοφορώντας τσάντες σε διαφορετικά μεγέθη, αποχρώσεις, μοτίβα.

And just like that... Η επιστροφή της Baguette bag

Με την επιστροφή του Sex and the City μέσα από έναν νέο κύκλο με τίτλο And Just Like That, δεν θα μπορούσε να μην επιστρέψει και η Baguette bag. Στις φωτογραφίες των γυρισμάτων που έχουν ήδη ξεκινήσει να κάνουν τον κύκλο του διαδικτύου, η Carrie Bradshaw κρατά την ίδια Baguette bag με παγιέτες σε έντονο μοβ χρώμα, ακριβώς όπως εκείνη που της είχε κλέψει ο ληστής στον τρίτο κύκλο της σειράς.

Στο εν λόγω στιγμιότυπο, η Carrie Bradshaw βρίσκεται στους δρόμους της Νέας Υόρκης και -ως συνήθως- αναζητά κάποιo ταξί, φορώντας ένα midi, πολύχρωμο φόρεμα με παγιέτες με ένα μεταξένιο πανωφόρι-κιμονό, ενώ από τον ώμο της κρέμεται η iconic Fendi τσάντα. Με αυτή την εμφάνιση, αρχικά γίνεται μία σύνδεση ανάμεσα στη σειρά και το reboot της, ενώ είναι μία ακόμα απόδειξη πως τα βασικά χαρακτηριστικά της Baguette τσάντας είναι η διαχρονικότητα και η ασυναγώνιστη φινέτσα.

Extra Info

Εάν ανήκετε στην κατηγορία των γυναικών που οι τσάντες είναι το all time classic αγαπημένο τους αξεσουάρ και ονειρεύεστε να αποκτήσετε την συγκεκριμένη εκδοχή της Baguette bag, τα νέα δεν είναι πολύ ευχάριστα. Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι sold out από τα περισσότερα e-shops. Αυτό φυσικά δεν χρειάζεται να σας πτοήσει, αφού τόσο ο Fendi όσο και άλλοι οίκοι και fashion brands προσφέρουν μία μεγάλη ποικιλία από Baguette τσάντες που θα ανταποκριθούν σίγουρα στο στιλ και την αισθητική σας.

Το look της Carrie Bradshaw

Key Piece

Baguette bag με παγιέτες Fendi

