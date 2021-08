Τα πιο iconic αξεσουάρ όλων των εποχών

Είτε πρόκειται για ένα κόσμημα που κόβει την ανάσα κι εντυπωσιακά headpieces είτε για ένα ζευγάρι signature γυαλιά ηλίου ή ένα ζευγάρι statement παπούτσια, όλοι συμφωνούν ότι τα σωστά αξεσουάρ μπορούν να τελειοποιήσουν μία εμφάνιση. "Accessories are what makes or marks a woman", δηλαδή σε απλή μετάφραση "τα αξεσουάρ μπορούν να φτιάξουν ή να σημαδέψουν μια γυναίκα", έχει δηλώσει μεταξύ άλλών αποφθεγμάτων της για τη μόδα, η σπουδαία Coco Chanel, ενώ o Oscar de la Renta το έχει κάνει ακόμα πιο σαφή τη σημασία τους: "A woman makes an outfit her own with accessories" ("Μία γυναίκα κάνει ένα outfit δικό της με τα αξεσουάρ").

Ειδικά για τους διάσημους, ένα trademark αξεσουάρ δεν είναι απλά στοιχείο της αμφίεσης, αλλά και κομμάτι που χαρακτηρίζει συχνά την προσωπικότητα και το στιλ τους. Όταν μιλάμε, για παράδειγμα, για εντυπωσιακά διαμάντα η σκέψη μας πάει πρώτα στην Elizabeth Taylor, την αθεράπευτη λάτρη τους με την τεράστια συλλογή από πανάκριβα κοσμήματα, ενώ τα oversized γυαλιά ηλίου και τα pillbox καπέλα θα έχουν πάντα ως συνώνυμό τους το όνομα Jackie Kennedy. Iconic, ωστόσο, έγιναν και αξεσουάρ μέσα από κινηματογραφικές και τηλεοπτικές ηρωίδες: τα Manolo Blahnik που λάτρευε η "Carrie Bradshaw" της Sarah Jessica Parker, αλλά και οι thigh -high μπότες της Vivian - Julia Roberts στο "Pretty Woman" ήταν απ' αυτά που δημιούργησαν τάσεις και απέκτησαν cult χαρακτήρα.

15 iconic accessories