Οι 8 τάσεις που επιλέγουν για το φθινόπωρο του 2025 οι κομψές γυναίκες άνω των 50

Ποιες τάσεις της μόδας έχουν ήδη φορέσει οι fashionistas άνω των 50.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 10-09-2025
Το φθινόπωρο φέρνει αλλαγές στον τρόπο που ντυνόμαστε και υπόσχεται ανανέωση χάρη στις τάσεις που προτείνει η μόδα. Από αυτές, κάποιες θα δοκιμαστούν (και θα ξεχαστούν γρήγορα), κάποιες θα έχουν επιτυχία και θα τις δούμε να φοριούνται σε επανάληψη, πολλές θα προσαρμοστούν στο προσωπικό στιλ της κάθε γυναίκας, και ελάχιστες θα διεκδικήσουν το status του "κλασικού". Αυτό, λοιπόν, είναι το φθινόπωρο για τη μόδα: το πρώτο "ξεσκαρτάρισμα" των fashion trends της νέας σεζόν, εν προκειμένου της σεζόν Φθινόπωρο- Χειμώνας 2025-26. Οι κομψές γυναίκες άνω των 50 φαίνεται να έχουν κάνει ήδη μια επιλογή και να έχουν ξεχωρίσει τάσεις που προτιμούν, και σ' αυτές θα εστιάσουμε παρακάτω. 

Μοτίβα όπως το πουά και το καρό θα μας απασχολήσουν πολύ τη φετινή σεζόν, ενώ το λεοπάρ υποχωρεί έναντι άλλων animal prints αλλά παραμένει ως πρόταση στα παπούτσια. Τα δερμάτινα funnel-neck bomber τζάκετ σημειώνουν ανοδική πορεία στις προτιμήσεις των fashion insiders, ενώ πολύ δημοφιλείς αναδεικνύονται οι καμπαρντίνες σε καρό μοτίβο, που προτιμούν οι Παριζιάνες. Τα καφέ παντελόνια, ιδίως τα jeans, γίνονται must για το φετινό φθινόπωρο, ενώ το layering αναβιώνει με μοντέρνους συνδυασμούς. Τέλος, οι κομψές fashionistas άνω των 50 δεν αγνοούν την τάση της δαντέλας και ένα απλό δαντελένιο τοπ συνοδεύει ακόμα και casual εμφανίσεις. 

1. Πουά 

2. Καρό  

3. Layering 

4. Δερμάτινο bomber 

5. Καρό καμπαρντίνα 

6. Δαντέλα 

7. Λεοπάρ παπούτσια 

8. Καφέ παντελόνι 

