Βασίλισσα Mary της Δανίας | Η υφή του jacket της είναι αυτή που θα φορεθεί περισσότερο αυτό το φθινόπωρο

Το παρών στο Nordic Rare Disease Summit στην Κοπεγχάγη έδωσε πρόσφατα η βασίλισσα Mary της Δανίας, η οποία ενημερώθηκε σε βάθος για τους τρόπους αντιμετώπισης σπάνιων ασθενειών που έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες της χώρας, αλλά και για τις πολιτικές γύρω από την αντιμετώπιση σχετικών ζητημάτων στον τομέα της υγείας. Για τις ανάγκες της εμφάνισής της, η μονάρχης επέλεξε ένα κομψό φθινοπωρινό jacket, η υφή του οποίου είναι ό,τι πιο hot μπορείτε να επιλέξετε για τη σεζόν που μόλις ξεκίνησε.

Πιο αναλυτικά, η βασίλισσα εμφανίστηκε στο συνέδριο φορώντας ένα διαχρονικό Prada jacket σε suede υφή και καφέ χρώμα, το οποίο είχε τοποθετηθεί πάνω από ένα εντυπωσιακό φόρεμα Zimmermann με floral μοτίβο σε θερμούς τόνους. Ένα ζευγάρι σοκολατί γόβες Gianvito Rossi ήταν η τέλεια επιλογή υποδήματος, με τη μονάρχη να επιλέγει ένα ζευγάρι σκουλαρίκια Sophie Bille Brahe και ένα βραχιόλι Rebekka Notkin.

Η suede υφή τόσο σε πανωφόρια όσο και σε άλλου τύπου ενδύματα, όπως οι φούστες, οι βερμούδες, τα γιλέκα και τα tops γίνεται για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2024-2025 μια από τις μεγαλύτερες τάσεις, τόσο σε σύνολα που εμπνέονται από τη boho αισθητική, όσο και σε άλλο τύπου προσεγγίσεις, όπου οι διαφορετικές υφές μπλέκονται για ένα ενδιαφέρον οπτικό παιχνίδι. Μη διστάσετε να επενδύσετε σε κομμάτια που θα σας προσφέρουν διαχρονική έμπνευση για διαφορετικού τύπου εμφανίσεις, με ένα κλασικό στενό jacket όπως αυτό της βασίλισσας να είναι ιδανικό για πρωινές, απογευματινές, ακόμα και βραδινές εμφανίσεις.

