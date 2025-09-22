Follow us

Search

Βασίλισσα Mary της Δανίας | Η υφή του jacket της είναι αυτή που θα φορεθεί περισσότερο αυτό το φθινόπωρο

Το jacket που επέλεξε η βασίλισσα Mary της Δανίας έχει τη διαχρονική υφή που κατακτά ξανά τις τάσεις της μόδας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 22-09-2025
Martin Sylvest Andersen/Getty Images/Ideal Image

Το παρών στο Nordic Rare Disease Summit στην Κοπεγχάγη έδωσε πρόσφατα η βασίλισσα Mary της Δανίας, η οποία ενημερώθηκε σε βάθος για τους τρόπους αντιμετώπισης σπάνιων ασθενειών που έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες της χώρας, αλλά και για τις πολιτικές γύρω από την αντιμετώπιση σχετικών ζητημάτων στον τομέα της υγείας. Για τις ανάγκες της εμφάνισής της, η μονάρχης επέλεξε ένα κομψό φθινοπωρινό jacket, η υφή του οποίου είναι ό,τι πιο hot μπορείτε να επιλέξετε για τη σεζόν που μόλις ξεκίνησε.

Διαβάστε Επίσης

Βασίλισσα Mary της Δανίας | Η υφή του jacket της είναι αυτή που θα φορεθεί περισσότερο αυτό το φθινόπωρο

11 iconic εμφανίσεις της Kate Middleton με τιάρα

Πιο αναλυτικά, η βασίλισσα εμφανίστηκε στο συνέδριο φορώντας ένα διαχρονικό Prada jacket σε suede υφή και καφέ χρώμα, το οποίο είχε τοποθετηθεί πάνω από ένα εντυπωσιακό φόρεμα Zimmermann με floral μοτίβο σε θερμούς τόνους. Ένα ζευγάρι σοκολατί γόβες Gianvito Rossi ήταν η τέλεια επιλογή υποδήματος, με τη μονάρχη να επιλέγει ένα ζευγάρι σκουλαρίκια Sophie Bille Brahe και ένα βραχιόλι Rebekka Notkin.

Διαβάστε Επίσης

Kate Middleton | Η hot τάση της μόδας που δεν αγνόησε στην τελευταία εμφάνισή της

Η suede υφή τόσο σε πανωφόρια όσο και σε άλλου τύπου ενδύματα, όπως οι φούστες, οι βερμούδες, τα γιλέκα και τα tops γίνεται για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2024-2025 μια από τις μεγαλύτερες τάσεις, τόσο σε σύνολα που εμπνέονται από τη boho αισθητική, όσο και σε άλλο τύπου προσεγγίσεις, όπου οι διαφορετικές υφές μπλέκονται για ένα ενδιαφέρον οπτικό παιχνίδι. Μη διστάσετε να επενδύσετε σε κομμάτια που θα σας προσφέρουν διαχρονική έμπνευση για διαφορετικού τύπου εμφανίσεις, με ένα κλασικό στενό jacket όπως αυτό της βασίλισσας να είναι ιδανικό για πρωινές, απογευματινές, ακόμα και βραδινές εμφανίσεις.

Η εμφάνιση της βασίλισσας Mary της Δανίας με suede jacket

Mary Denmark
Martin Sylvest Andersen/Getty Images/Ideal Image
Tags

Latest

James Middleton | Το συμβολικό στοιχείο στη φωτογραφία που κοινοποίησε για τα γενέθλια του γιου του
NEWS

James Middleton | Το συμβολικό στοιχείο στη φωτογραφία που κοινοποίησε για τα γενέθλια του γιου του

Φθινόπωρο 2025 | Τα πιο δημοφιλή στιλ παπουτσιών για άνδρες και γυναίκες
NEWS

Φθινόπωρο 2025 | Τα πιο δημοφιλή στιλ παπουτσιών για άνδρες και γυναίκες

Βασίλισσα Mary της Δανίας | Η υφή του jacket της είναι αυτή που θα φορεθεί περισσότερο αυτό το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Βασίλισσα Mary της Δανίας | Η υφή του jacket της είναι αυτή που θα φορεθεί περισσότερο αυτό το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Η Jennifer Aniston μόλις έμαθε το μυστικό που η Reese Witherspoon της κρατούσε κρυφό εδώ και 25 χρόνια
NEWS

Η Jennifer Aniston μόλις έμαθε το μυστικό που η Reese Witherspoon της κρατούσε κρυφό εδώ και 25 χρόνια

Συλλογή La Famiglia | Έτσι θα δείχνει ο Gucci στην εποχή του Demna
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Συλλογή La Famiglia | Έτσι θα δείχνει ο Gucci στην εποχή του Demna

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Tom Holland | H πτώση στα γυρίσματα της ταινίας "Spider-Man: Brand New Day" και η διακοπή των γυρισμάτων
NEWS

Tom Holland | H πτώση στα γυρίσματα της ταινίας "Spider-Man: Brand New Day" και η διακοπή των γυρισμάτων

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Wellness Reset | Ένα ξεχωριστό retreat και ένα ραντεβού κολύμβησης στη Μεσσηνία
LIFESTYLE & HOMES

Wellness Reset | Ένα ξεχωριστό retreat και ένα ραντεβού κολύμβησης στη Μεσσηνία

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΙΚΟς ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟς
Louisa Jacobson | Γιατί η κόρη της Meryl Streep έχει γίνει το νέο it-girl της Αμερικής;
NEWS

Louisa Jacobson | Γιατί η κόρη της Meryl Streep έχει γίνει το νέο it-girl της Αμερικής;

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Βασίλισσα Σοφία | Το ελληνικό brand που επέλεξε στις ΗΠΑ και η σύνδεση με τον αδελφό της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο
NEWS

Βασίλισσα Σοφία | Το ελληνικό brand που επέλεξε στις ΗΠΑ και η σύνδεση με τον αδελφό της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Best of Network

Τι θα κάνεις αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα

Τι θα κάνεις αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα

2 hacks για να αφαιρέσεις τους λεκέδες από αίμα στα ρούχα

2 hacks για να αφαιρέσεις τους λεκέδες από αίμα στα ρούχα

Δείτε το trailer για τη &#39;Σπασμένη Φλέβα&#39;, τη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη

Δείτε το trailer για τη 'Σπασμένη Φλέβα', τη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη

Τα παπούτσια από την Oysho που θα φορέσεις ακόμη και με τα office outfits

Τα παπούτσια από την Oysho που θα φορέσεις ακόμη και με τα office outfits

YangWang U9 Xtreme: Συνέτριψε το ρεκόρ ταχύτητας της Bugatti και έγραψε ιστορία

YangWang U9 Xtreme: Συνέτριψε το ρεκόρ ταχύτητας της Bugatti και έγραψε ιστορία

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Βοιωτία: Αυτός είναι ο απόμερος στάβλος όπου η 62χρονη έθαψε τη μητέρα της - Αναζητείται ο συνεργός της [βίντεο]

Βοιωτία: Αυτός είναι ο απόμερος στάβλος όπου η 62χρονη έθαψε τη μητέρα της - Αναζητείται ο συνεργός της [βίντεο]

Πώς να είσαι πιο γοητευτικός στα 25 (χωρίς να περιμένεις να γίνεις 40)

Πώς να είσαι πιο γοητευτικός στα 25 (χωρίς να περιμένεις να γίνεις 40)

Τέμπη: Αναρμόδιος δηλώνει ο Άρειος Πάγος για την εκταφή νεκρών - &quot;Το ανώτατο δικαστήριο δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει&quot;

Τέμπη: Αναρμόδιος δηλώνει ο Άρειος Πάγος για την εκταφή νεκρών - "Το ανώτατο δικαστήριο δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει"