Critics Choice Awards 2022 | Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί

Η Κυριακή 13 του Μάρτη 2022 θα μείνει στην ιστορία των κινηματογραφικών τελετών ως η μέρα που φιλοξένησε ταυτόχρονα... δυο red carpets: το κόκκινο χαλί των BAFTA 2022 στο Λονδίνο, αλλά και αυτό των Critics Choice Awards 2022 στο Λος Άντζελες! Τα βραβεία Critics Choice είναι αυτά που απονέμει ετησίως η Ένωση Αμερικανών και Καναδών κριτικών κινηματογράφου, η Broadcast Film Critics Association, και αρχικά η τελετή είχε προγραμματιστεί για τις 9 Ιανουαρίου. Όμως, λόγω της έξαρσης της παραλλαγής Όμικρον του covid-19, η τελετή πήρε αναβολή για τις 13 Μαρτίου- ημερομηνία όπου ήταν προγραμματισμένα και τα βρετανικά βραβεία κινηματογράφου.

Για να μπορέσουν, επομένως, οι καλεσμένοι στην μία τελετή να παραστούν και στην άλλη, η διοργάνωση των Critics Choice Awards έστησε ένα δεύτερο κόκκινο χαλί στο Λονδίνο, στο Savoy Hotel, για να περπατήσουν οι καλεσμένοι στην εκδήλωση αστέρες του Hollywood- και υποψήφιοι σε πολλές κατηγορίες της τελετής- που είχαν ταξιδέψει στη Μεγάλη Βρετανία για να συμμετάσχουν και στα βραβεία BAFTA. Όσο για τη διοργάνωση στην Καλιφόρνια, αυτή πραγματοποιήθηκε στο πολυτελές ξενοδοχείο τους Λος Άντζελες Fairmont Century Plaza και στο κόκκινο χαλί έδωσαν το παρών διάσημοι πρωταγωνιστές του σινεμά και της τηλεόρασης (τα βραβεία Critics Choice, εξάλλου, απονέμονται σε ταινίες και σε τηλεοπτικά σήριαλ). Καλύτερη ταινία της χρονιάς αναδείχτηκε το "The Power of the Dog"- όπως και στα BAFTA 2022- και καλύτερη σειρά το "Succession".

Όσο για τις εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, η σικ κομψότητα και οι κλασικές red carpet σιλουέτες και χρώματα (όπως το κόκκινο και τα metallic) κυριάρχησαν ανάμεσα στις ενδυματολογικές επιλογές των guests, όμως δεν απουσίαζαν και πιο ιδιαίτερες εμφανίσεις όπως το τολμηρό στο μπούστο custom φόρεμα Gucci που φόρεσε η Lady Gaga ή το χρυσό φόρεμα με κρινολίνο από τη συλλογή SS'22 του οίκου Louis Vuitton που φόρεσε η μούσα του οίκου και πρωταγωνίστρια του "Squid Game", η Ho-yeon Jung.

Τα looks που ξεχώρισαν