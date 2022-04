Quilted elegance | Οι καπιτονέ τσάντες που θα κρατήσετε την άνοιξη

Οι καπιτονέ και οι padded τσάντες, σε κάθε τους εκδοχή (shoulder, handbags, tote) ήταν μία από τις κυρίαρχες τάσεις στα αξεσουάρ της σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2021-22. Η διάθεση για καπιτονέ τσάντες παραμένει ίδια και για τη σεζόν Άνοιξη - Καλοκαίρι 2022, με τα brands να φιλοξενούν πλέον στις συλλογές τους τα ανανεωμένα σχέδια γι' αυτή την εποχή.

Ανάμεσα στις προτάσεις, έχουν ξεχωρίσει κάποια iconic σχέδια όπως η padded "LouLou" του οίκου Saint Laurent, που έχει γίνει must - have στα looks των insiders της μόδας, ενώ η "Padded Cassette" της Bottega Veneta έχει γίνει πια μία κλασική επιλογή. Ο οίκος Burberry έρχεται αυτή την άνοιξη με τη Lola bag collection με καπιτονέ τσάντες σε διάφορες εκδοχές (shoulder bags, crossbody bags, bucket bags, camera bags, satchels), αλλά και χρώματα, ενώ ο οίκος Valentino τοποθετεί το iconic "Roman Stud" σε καπιτονέ tote τσαντάκια, crossbody μίνι τσάντες και τσάντες ώμου με αλυσίδες, σε μία σειρά που αυτή τη στιγμή βρίσκεται ανάμεσα στις τοπ επιλογές των style icons.

Αν, λοιπόν, επιθυμείτε να προσθέσετε στη συλλογή σας για την άνοιξη μία κομψή καπιτονέ τσάντα, που θα κρατήσετε κι όλο το καλοκαίρι, οι παρακάτω επιλογές προσφέρονται για να κάνετε μία αρχή:

Editor's choice