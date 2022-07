H Καρολίνα είναι το πραγματικό style icon του Μονακό | Οι καλοκαιρινές τάσεις που φόρεσε πριν γίνουν μόδα

Σε μία ερώτηση που θα αφορούσε τις πιο γνωστές royals του Μονακό, η πιθανότερη απάντηση θα ήταν η Grace Kelly. Ακολούθως, η Charlotte Casiraghi- αν και τα προβλήματα στον γάμο του Πρίγκιπα Αλβέρτου έχουν κάνει αρκετά διάσημη και τη σύζυγό του, Πριγκίπισσα Charlene. Παρά τη μυθική ομορφιά της Grace, της Αμερικανίδας σταρ του Old Hollywood που παντρεύτηκε τον Ευρωπαίο Πρίγκιπα Rainier, αυτή δεν αναφέρεται συχνά στα style icons της εποχής της - αν και ως νύφη διατηρεί μέχρι σήμερα μία θέση ανάμεσα στις κορυφαίες όλων των εποχών. Ο τίτλος αυτός, του "ειδώλου της μόδας", πέρασε πολύ εύκολα στην εγγονή της Charlotte, που πλέον αποτελεί και επίσημα μούσα του οίκου Chanel (ανεπίσημα, ήταν ο Karl Lagerfeld, ο οποίος διατηρούσε στενή φιλία με τη μητέρα της, που την έβαλε να ποζάρει πρώτη φορά- για το βιβλίο του The Little Black Jacket: Chanel's Classic Revisited, και μοιράστηκε μαζί της τη μεγάλη του αγάπη για τα βιβλία). Στο μεταξύ, ωστόσο, έχει μεσολαβήσει μια γενιά: αυτή της Καρολίνας και της αδελφής της Στεφανί. Αν η Στεφανί έχει μείνει στην ιστορία του οίκου των Γκριμάλντι ως η "ατίθαση, αντισυμβατική αδελφή" που επιμένει να παραμένει εκτός κάδρου, η πρωτότοκη κόρη του Πρίγκιπα Ρενιέ και της Grace Kelly ήταν πάντα αυτή που φρόντιζε να μένει στο ύψος των περιστάσεων και να εκπροσωπεί τον οίκο με εκλεπτυσμένη ευγένεια. Ήταν, εξάλλου, η διάδοχος του θρόνου μέχρι να γεννηθεί ο αδελφός της, Πρίγκιπας Αλβέρτος, και πρώτη στη διαδοχή μέχρι να γεννηθούν τα παιδιά του. Μετά τον θάνατο της μητέρας τους, το 1982 σε τροχαίο δυστύχημα, είχε τον τίτλο της de facto πρώτης κυρίας του Μονακό μέχρι τον γάμο του αδελφού της με τη Charlene, το 2011.

Μία royal με δικούς της στιλιστικούς κανόνες

Οι "γαλαζοαίματες" του Μονακό έχουν ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τα μέλη άλλων βασιλικών οίκων της Ευρώπης: έχουν μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα (και πολύ κοντά στο Παρίσι, την πρωτεύουσα της μόδας). Το Μονακό είναι ένα μικρό Πριγκιπάτο στην Κυανή Ακτή, γνωστή και ως Γαλλική Ριβιέρα, και βρέχεται από τη Μεσόγειο. Ως ένα πολυτελές παραθαλάσσιο θέρετρο, το Μονακό δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο και το θερινό στιλ που υιοθέτησαν οι "Πριγκίπισσες" του: πιο χαλαρό, πιο ασυμβίβαστο, σαν καλοκαιρινό αεράκι.

Η Virginie Viard, νυν καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου Chanel, μιλώντας για την έμπνευση πίσω από πιο πρόσφατη Cruise συλλογή, που παρουσιάστηκε στο Μονακό, θα πει για την πρώτη γνωριμία της με την Καρολίνα: "Την πρωτοείδα στην παραλία του Μονακό. Φορούσε ένα ντραπέ μαύρο φόρεμα, πολύ λεπτό καλσόν και τακούνια". Ανάμεσα στα looks της συλλογής, αμέσως αντιλαμβάνεται κανείς ποια αποτελούν έναν φόρο τιμής σε εκείνη την ανάμνηση. Σ' ένα style icon που λίγοι (ανά)γνωρίζουν την ιστορία του- ίσως γιατί δεν το θέλησε ποτέ η ίδια.

Courtesy of Chanel Chanel Cruise 2022-23

Η Καρολίνα του Μονακό έχει βρεθεί τρεις φορές (το 1973, το 1993 και το 1994) στην International Best Dressed Hall of Fame List που καθιέρωσε η Eleanor Lambert το 1940, ενώ σ' όλη τη διάρκεια της νιότης της (από τη δεκαετία των '70s ως και τα '90s) αναφερόταν συχνά διεθνώς ως style icon. Η ίδια, ωστόσο, δεν έδειξε ποτέ να διεκδικεί με τις εμφανίσεις της αυτόν τον ρολό, είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα βιβλία της και τα αγαπημένα της αθλήματα όπως το κολύμπι και η ιππασία, ενώ η παρουσία της κόρης της Charlotte Casiraghi – και πλέον και των συζύγων των γιων της, έχει οριστικά στρέψει τα φώτα αλλού. Στα 65 της, όμως, που είναι σήμερα αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του ageing gracefully αφού ούτε σε πλαστικές φαίνεται να έχει καταφύγει ενώ ανήκει σε εκείνες τις γυναίκες που έχουν αφήσει τα μαλλιά τους να γκριζάρουν. Όσο για το στιλ της, μοιάζει να ακολουθεί τη φιλοσοφία της μίνιμαλ και διαχρονικής κομψότητας που πολλές γυναίκες υιοθετούν μεγαλώνοντας.

Getty Images

Getty Images

Η προσωπική προσέγγιση στο στιλ μοιάζει να ήταν πάντα το κλειδί στις εμφανίσεις της: από τα looks της παραλία μέχρι τα βραδινά φορέματα για τα φιλανθρωπικά γκαλά στο Πριγκιπάτο, με πιο διάσημο τον "Χορό των Ρόδων" τη διοργάνωση του οποίου μετά το θάνατο της μητέρας της ανέλαβε εκείνη, η Καρολίνα φαίνεται να υιοθετεί στο ντύσιμο της περισσότερο την εκδοχή που κλείνει προς το "τι μ' αρέσει να φοράω", και λιγότερο στο "τι πρέπει – με βάση τους βασιλικούς κανόνες και το status- να φορέσω". Είναι, εξάλλου, από τις λίγες περιπτώσεις royals που μία αναζήτηση σε παπαρατσικά στιγμιότυπα καταλήγει σε looks που συνδυάζουν denim σορτς και t-shirts, περιλαμβάνουν μπαντάνες με λαχούρια στο κεφάλι, ακόμα και γυαλιστερά μαγιό.

Αέρινο και ανάλαφρο ήταν και το πιο επίσημο στιλ της- τουλάχιστον στη διάρκεια του καλοκαιριού: στιγμιότυπα από τα λαμπερά gala αποκαλύπτουν την προτίμησή της σε σύνολα με exotic χαρακτήρα όπως μάξι φορέματα με έντονα φλοράλ μοτίβα ή χρώματα, λουλούδια στα μαλλιά και statement χρυσά περιδέραια που μοιάζουν βγαλμένα από χαμένους θησαυρούς. Η Καρολίνα, με απλά λόγια, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία royal που εκπροσώπησε άριστα το θερινό στιλ που εμπνέεται από την αύρα και τη ιστορία της Μεσογείου.

Τα trends πριν από τα ...trends

Μπορεί, όμως, να μπει και σε μία άλλη κατηγορία: αυτή της tredsetter. Όπως ήδη αναφέραμε, μία ολόκληρη collection, η Cruise 2022-23 της Chanel, ενσωμάτωσε στοιχεία του ντυσίματος της και τα προτείνει ως στιλ: ολόσωμα μαγιό φορεμένα με διαφανή λεπτά μαύρα καλσόν είναι ένας συνδυασμός στον οποίο η μόδα πιθανότατα θα κάνει τσεκ την επόμενη σεζόν. Αλλά πέρα απ' αυτό, στα θερινά looks από το παρελθόν της Καρολίνας ανακαλύπτει κανείς τάσεις που είναι κυρίαρχες σήμερα: τα oversized πλατύγυρα καπέλα – που χάρη στον Jacquemus μπήκαν ξανά στο ραντάρ των trends– ήταν πάντα μία επιλογή της, ακόμα και σε επίσημες εμφανίσεις. Τα δημοφιλή μετά τη πανδημία έντονα χρώματα, όπως το κίτρινο – καναρινί, το εκτυφλωτικό γαλάζιο και το κόκκινο – ακόμα και το ροζ και το μοβ- ήταν ανάμεσα σ' αυτά που ξεχώρισαν στις εμφανίσεις της, ενώ σε μία λήψη από καλοκαιρινές διακοπές της διακρίνεται να φορά ανάγλυφο μαγιό σαν αυτά με τα οποία το brand Hunza G δημιούργησε τη μεγαλύτερη τάση στα μαγιό των δυο τελευταίων καλοκαιρινών σεζόν. Ακόμα και ο συνδυασμός χρυσό με μαύρο που κυριάρχησε στην couture συλλογή του οίκου Schiaparelli για τη σεζόν SS'22 και δημιούργησε τάση, έχει μια σταθερή παρουσία στα looks της.

Getty Images

Τα θερινά looks της Καρολίνας του Μονακό, που μετά τον γάμο της με τον Πρίγκιπα Ernst August, διατηρεί τον τίτλο Πριγκίπισσα του Ανόβερο, αποτελούν μια αστείρευτη πηγή έμπνευσης για διαχρονικές εμφανίσεις, οι οποίες προτάσσουν την κομψή χαλαρότητα αλλά κυρίως το στιλ που εξισορροπεί πολυτέλεια, αισθητική και προσωπική αντίληψη.

Τα looks